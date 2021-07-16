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روسيا اليوم: العثور على الطائرة المفقودة بمقاطعة تومسك والركاب على قيد الحياة

الجمعة، 16 يوليه 2021 01:58 م
روسيا اليوم: العثور على الطائرة المفقودة بمقاطعة تومسك والركاب على قيد الحياة صورة أرشيفية
كتب محمد جمال

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قالت شبكة "روسيا اليوم" إنه تم العثور على الطائرة المفقودة بمقاطعة تومسك وركابها على قيد الحياة.

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وأكدت مصادر فى أجهزة الطوارئ الروسية أن طائرة على متنها 17 شخصا اختفت اليوم الجمعة من الرادارات في مقاطعة تومسك في سيبيريا.

وأفادت وكالة "نوفوستي" بأن الطائرة من طراز "أن-28" اختفت من الرادارات في منطقة باختشار، وقد انطلقت عملية للبحث عنها.

ونقلت وكالة "تاس" عن مصدر في سلطة الطيران تأكيده أن أربعة أطفال كانوا بين ركاب الطائرة التي يتألف طاقمها من ثلاثة أفراد، مشيرا إلى أن الطائرة شغلت منارة الاستغاثة الخاصة بها قبل الاختفاء من الرادارات.

وأكد المصدر تحديد الإحداثيات المفترضة لتواجد الطائرة.

وكشف مركز الإنقاذ في سيبيريا أن الطائرة المفقودة كانت تنفذ رحلة إلى تومسك من مدينة كيدروفي في المقاطعة.

 

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