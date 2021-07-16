اليوم السابع
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الجمعة، 16 يوليه 2021 06:29 م
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رفع درجة الاستعداد القصوى بمستشفيات جامعة بنها لاستقبال عيد الأضحى المبارك

الجمعة، 16 يوليه 2021 05:47 م
رفع درجة الاستعداد القصوى بمستشفيات جامعة بنها لاستقبال عيد الأضحى المبارك الدكتور ناصر الجيزاوى القائم بأعمال رئيس جامعة بنها
القليوبية إبراهيم سالم

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أعلن الدكتور ناصر الجيزاوى، القائم بأعمال رئيس جامعة بنها، رفع حالة الطوارئ بالمستشفيات الجامعية استعدادا لاستقبال عيد الأضحى المبارك.

ووجه "الجيزاوى"، بضرورة توفير الأدوية والمستلزمات الطبية اللازمة لاستقبال أي حالات مرضية، وكذلك زيادة عدد الأطباء المناوبين بأقسام الاستقبال والطوارئ والأقسام الحرجة وتنظيم الإجازات والراحات، مشددا على حسن معاملة المرضى وذويهم والمساهمة في تخفيف المعاناة عنهم.

من جانبه، قال الدكتور عمرو الدخاخنى المدير التنفيذي لمستشفيات بنها الجامعية، إنه تم رفع درجة الاستعداد بالأقسام العلاجية بالمستشفى الجامعى وتوفير كميات كافية من أكياس الدم ومشتقاته للتعامل مع الحالات الطارئة.

وأكد "الدخاخنى"، على تواجد الأطباء وأطقم التمريض ومضاعفة النوبتجيات على كافة المستويات خلال إجازة عيد الأضحى المبارك لتقديم الخدمة العلاجية اللازمة للمترددين علي المستشفى الجامعى.


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