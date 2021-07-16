اليوم السابع
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الجمعة، 16 يوليه 2021 03:59 م
أكرم القصاص
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رجال الإطفاء يكافحون حرائق الغابات في اليونان لليوم الثاني

الجمعة، 16 يوليه 2021 02:43 م
رجال الإطفاء يكافحون حرائق الغابات في اليونان لليوم الثاني حرائق الغابات
أ ش أ

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يكافح رجال الإطفاء في جزيرة ساموس اليونانية، شرق بحر إيجه، حريق غابات لليوم الثاني على التوالي مع بدء وصول التعزيزات.
 
وذكرت صحيفة كاثمريني اليونانية، اليوم الجمعة، أن أكثر من مائة من رجال الإطفاء وسبع فرق أرضية ومتطوعين يحاولون إخماد النيران، وتُستخدم خمس طائرات لإلقاء المياه وست طائرات هليكوبتر للمساعدة من الجو.
 
ومن المتوقع أن يصل 52 آخرين من رجال الإطفاء و 22 سيارة إطفاء اليوم على متن قارب من بيرايوس.
 
ويكافح رجال الإطفاء النيران على ثلاث جبهات بالقرب من قرى كوكاري وفورليوتس وميتلينيوي، وتم إخبار السكان المحليين بأن يكونوا على أهبة الاستعداد للإخلاء الفوري إذا أرسلت إليهم رسالة نصية عبر رقم الطوارئ الاتحاد الأوروبي "112".
 

حرائق الغابات

اليونان

رجال المطافئ

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