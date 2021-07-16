رئيس وزراء فلسطين: سنبقى أوفياء للديمقراطية والحرية فى مجتمع يؤمن بالتعددية

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شدد رئيس الوزراء الفلسطينى محمد اشتية، على التمسك بقيم الحرية والديمقراطية والتعبير عن الرأى فى مجتمع يؤمن بالتعددية وليس حكرا على أحد، مشيدا بأبناء المؤسسة الأمنية الفلسطينية باعتبارهم حماة للوطن وللحرية.

وأكد اشتية - فى حفل تخريج الفوج التاسع من طلبة البكالوريوس والثالث لطلبة الدبلوم فى جامعة الاستقلال "فوج حى الشيخ جراح" بمدينة أريحا، وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية - أن فلسطين تواجه مجموعة من التحديات، أولها الإجراءات الإسرائيلية المجرمة، من مصادرة وهدم للبيوت واستيطان وحصار على غزة و36 حاجزا عسكريا، وحصار على القدس وتهويدها، وكلها ترمى إلى شيء واحد وهو منع إقامة دولة فلسطين المستقلة ذات السيادة وعاصمتها القدس.

وقال "مهمتنا هى التحرير والتحرر ودحر الاحتلال، وإقامة الدولة، وحماية المنجزات لكى يعيش أولادنا وأحفادنا بأمان، نحن هنا من خلال هذه المؤسسة الوطنية، التى تعبر عن عقيدة وطنية، تؤمن بروح التعاون بين الأجهزة الأمنية وجامعة الاستقلال، وعلينا أن نسعى لأن تكون مخرجات جامعة الاستقلال هى مدخلات للأجهزة الأمنية بكل مفاصلها".