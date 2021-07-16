رئيس مدينة الشهداء بالمنوفية: تكريمى من الرئيس السيسي وسام على صدرى

المنوفية - محمد فتحى

أعرب المهندس مجدى رياض، رئيس مركز ومدينة الشهداء بمحافظة المنوفية، عن سعادته بتكريم الرئيس عبد الفتاح السيسي، له خلال مؤتمر حياة كريمة فى استاد القاهرة .

وأضاف رئيس مركز ومدينة الشهداء بمحافظة المنوفية المكرم من قبل الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية اليوم ، وسام على صدري وسوف أفعل كل ما لدى من أجل النهوض بمصرنا الغالية وخاصة فى تنفيذ مشروعات حياة كريمة التى كانت سبب فى تغير حياة المواطنين سواء كان فى التعليم والصحة والصرف الصحى والغاز الطبيعي، مياه الشرب وغيرها من المشروعات الحيوية التى يستفاد منها المواطنين.

وأكد رياض، المتابعة المستمرة لجميع المشروعات التي يتم تنفيذها ضمن المبادرة الرئاسية حياه كريمة والتدعيم الكامل لها وتذليل كافة العقبات لسرعة التنفيذ للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بجميع قري مركز الشهداء لأن هذه المشروعات هدفها توفير حياة كريمة للمواطنين في القري التي كانت تحتاج إلي تدخل عاجل لتطويرها.