رئيس جامعة الوادى الجديد: بدء تطبيق الدراسة بنظام النقاط المعتمدة بكليات الجامعة

الوادى الجديد-ماهر أبو نور

أعلن الدكتور عبد العزيز طنطاوى رئيس جامعة الوادى الجديد ، عن البدء في إجراء تغيير لوائح الكليات استعداداً للتحول إلى تطبيق نظام الدراسة بنظام الساعات أو النقاط المعتمدة والذي تمت الموافقة عليه من مجلس الوزراء، الذي أصدر قراره بتعديل الفقرة الثانية من المادة رقم 79 من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972 .

وقال طنطاوي في بيان له اليوم الجمعة، إن القرار نص على أنه بالنسبة للدراسة بنظام الساعات أو النقاط المعتمدة تمنح الدرجة العليمة متى استوفى الطالب متطلبات الحصول عليها ومن بينها الحد الأدنى لعدد سنوات الدراسة وذلك وفقاً لما تحدد اللوائح الداخلية للكلية. وأشاد رئيس الجامعة بالتوجه إلى تطبيق ذلك النظام بالجامعات المصرية والمعمول به فى كثير من الجامعات المتقدمة فى معظم دول العالم، التى تمنح للطالب الحق فى تقسيم عدد الساعات أو النقاط المعتمدة والمنصوص عليها في اللائحة الدراسية الخاصة بكليته على عدد السنوات التى تناسبه ، فبناء على النظام الجديد يجوز للطالب دراسة عدد أقل من الساعات على سنوات أكثر من المعتاد، كما تتيح للطالب المتميز أو المجتهد زيادة ساعات الدراسة فى سنوات أقل من المعتاد سابقاً والدراسة، كذلك خلال الفصل الصيفي وذلك للإسراع من تخرجه عقب استيفائه لدراسة المقررات المطلوبة منه والمحسوبة بعدد ساعات أو نقاط تتولى كل كلية الإعلان عنها فى لائحتها.