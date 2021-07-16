اليوم السابع
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الجمعة، 16 يوليه 2021 03:32 م
أكرم القصاص
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رئيس جامعة أسيوط: يوجد 4 حالات إصابة بكورونا فقط بالمستشفيات الجامعية

الجمعة، 16 يوليه 2021 02:03 م
رئيس جامعة أسيوط: يوجد 4 حالات إصابة بكورونا فقط بالمستشفيات الجامعية الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط
أسيوط فريق المحافظات

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أعلن الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط عن وجود 4 حالات فقط من إصابات كورونا خاضعة للعلاج بمستشفيات أسيوط الجامعية، جميعهم من البالغين فى العمر، وكشف الدكتور طارق الجمال أن ذلك هو أقل معدل من المرضى الموجودين بالمستشفيات الجامعية منذ أكثر من عام .

 

وأضاف الدكتور علاء عطية عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة مستشفيات أسيوط الجامعية، أن الحالات الموجودة حاليًا تتضمن حالتين فقط بالعناية المركزة وحالتين فقط على أجهزة التنفس الصناعي، مع خلو مستشفى الأطفال الجامعى من أية حالات إصابة فى الاعمار الأقل من 16 عاما، موضحًا أنه بذلك يبلغ عدد حالات المرضى الذى تم استقبالهم منذ بدء الجائحة بالمستشفى الجامعى الرئيسى من مصابى كورونا 1181 مريضا و48 مصابا من الأطفال ممن تم استقبالهم بمستشفى الأطفال الجامعى.


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