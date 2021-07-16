رئيس الكنيسة الإنجيلية يرسم وينصب قساوسة بالمنيا

كتب محمد الأحمدى

شارك الدكتور القس أندريه زكى، رئيس الكنيسة الإنجيلية بمصر، اليوم الجمعة، فى حفل رسامة القس أسعد تقى، قسًّا جديدًا للكنيسة الإنجيلية بطوخ، وحفل تنصيب القس بيتر منير راعيًا جديدًا للكنيسة الإنجيلية ببني عمران بمحافظة المنيا، بحضور القس نادي لبيب، رئيس سنودس النيل الإنجيلى، والقس رفعت فتحي، الأمين العام لسنودس النيل الإنجيلى، والنائبة أميرة الحداد، عضو مجلس النواب، والقس جرجس شاف الله، رئيس مجمع ملوى الإنجيلى.

وفى بداية كلمته قال رئيس الكنيسة الإنجيلية: "أشعر بفخر واعتزاز بوجودى معكم اليوم، والتقى شعب الكنيسة وشركاءنا فى الوطن، من كل قرية ومحافظة، كما أشعر بفرح كبير في لقاء جميع من يشاركنا الفرحة فى هذه المناسبات من حياتنا".



الدكتور أندرية زكى

وأضاف رئيس الإنجيلية فى خطاب الحفل: "أعطنى لأشرب، هذه الكلمات التاريخية للسيد المسيح مع المرأة السامرية، والتى تكشف عن صراع الهوية وتجاوز الصعوبات والحواجز، وهو التحدى الذى نواجهه فى حياتنا اليومية، كيف نكسر الحواجز ونتجاوز التحديات".

وقدم رئيس الطائفة الإنجيلية التهنئة للقس أسعد تقى، والقس بيتر منير وأسرتيهما وشعب الكنيستين، بمناسبة تنصيبهما.



تواجد الدكتور أندرية زكى

وشارك فى مراسم الاحتفال القس أشرف جميل، رئيس مجلس الكنيسة بطوخ، القس أكرم جودة، راعى الكنيسة الإنجيلية بدير مواس، والقس بيتر إبراهيم، راعى الكنيسة الإنجيلية الثانية بدير أبو حنس، والقس ميلاد ثروت، راعي الكنيسة الإنجيلية بملوى بحرى، والقس توما فخرى، راعى الكنيسة الإنجيلية الأولى بدير مواس، والقس سعد شكري، راعي الكنيسة الإنجيلية بصنبو، والشيخ عدراوي كمال، شيخ الكنيسة الإنجيلية بعزبة شحاتة.

كما اجتمع رئيس الطائفة الإنجيلية بقسوس مجمع ملوي الإنجيلي المشيخي لمناقشة العديد من القضايا الخاصة بكنائس المجمع وشئون القسوس.