خادمة متهمة بسرقة شقة مواطن فى عابدين: وضعت منوم للمجنى عليه بالعصير

كتب كريم صبحى

أكدت تحريات المباحث، صحة اتهام خادمة وزوجها بسرقة محتويات شقة في منطقة عابدين، حيث تبين من التحقيقات أن المتهمة اتفقت مع زوجها على سرقة صاحب شقة، وأقرت بقيامها بإعداد كمية من الأقراص المخدرة وعقب وصولها للعمل طرف المجنى عليه، قامت بدس الأقراص المخدرة داخل زجاجة عصير وإعطائه للمجنى عليه، وعقب استغراقه فى النوم تمكنت من الاستيلاء على المسروقات، وأن زوجها على علم بارتكابها الواقعة.

وقررت نيابة عابدين، حبس خادمة 4 أيام على ذمة التحقيق، بتهمة سرقة صاحب شقة بعد تخديره. وكشف رجال مباحث مديرية أمن القاهرة، ملابسات واقعة سرقة مسكن فى منطقة عابدين وضبط مرتكبى الواقعة وإعادة المسروقات، وحرر محضر بالواقعة.

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية، لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة عابدين بمديرية أمن القاهرة، بسرقة بعض المقتنيات من أحد المواطنين من داخل مسكنه الكائن بدائرة القسم.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن تحديد مرتكبة الواقعة (إحدى السيدات - مقيمه بمحافظة القليوبية) وتبين اختبائها بمحافظة كفرالشيخ صحبة (زوجها "له معلومات جنائية" - مقيم بمحافظة كفرالشيخ).

وعقب تقنين الإجراءات وبالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن كفر الشيخ أمكن ضبط المتهمين وبحوزتهما المسروقات وعدد من الأقراص المخدرة، وبمواجهتهما اعترفت المتهمة بارتكاب الواقعة.