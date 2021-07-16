حياة كريمة.. قافلة طبية للكشف على أمراض العيون بقرية "ميت ربيعة" بالشرقية

الشرقية - فتحية الديب

شهدت قرية «ميت ربيعة» التابعة لمركز بلبيس بمحافظة الشرقية، اليوم الجمعة، قافلة طبية موسعة للكشف على أمراض العيون، وذلك ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» وتحت إشراف الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى.

وخلال أعمال القافلة، تم استقبال الأهالى وإجراء الكشف والفحوصات اللازمة لهم على أمراض العيون، إلى جانب إعطاء المرضى العلاج اللازم لهم، وتحديد المواطنين الذين سيخضعون لعمليات جراحية، فضلاً عن تسليمهم نظارات طبية بالمجان.

يذكر أن قافلة التي شهدها القرية واحدة من قوافل مبادرة «عنيك فى عنينا» لمحاربة العمى التى يتم تنظيمها تحت رعاية رئاسة مجلس الوزراء وبالتنسيق الكامل مع الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية.

والقافلة بدأت أعمالها فى الثامنة صباحاً وتقدم خدمات توقيع الكشف الطبى على عيون الأهالى وصرف العلاج اللازم لهم، ومعرفة المرضى الذين يحتاجون إلى نظارات طبية، وعمليات جراحات عيون، تمهيدا لتسليم النظارات الطبية لهم وإجراء العمليات فى القريب العاجل.