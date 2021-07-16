حياة كريمة فى بنى سويف.. الكشف والعلاج مجانا لـ1350 مواطنا بقافلة طبية بنزلة سعيد

بنى سويف هانى فتحى

تابع الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بنى سويف، انتظام العمل فى خطة القوافل الطبية التى تنفذها وزارة الصحة بالمحافظة عن طريق إدارة القوافل العلاجية بالوزارة، وتنفذها مديرية الشؤون الصحية، حيث تستهدف القوافل إيصال ودعم مستوى الخدمة الطبية الشاملة بالقرى والمناطق الأكثر احتياجا، مشيرًا إلى أن هذه القوافل تأتى ضمن الجهود التى تنفذها الحكومة فى إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بتقديم الرعاية الصحية وتوفير سبل العيش الكريم للفئات الأولى بالرعاية ضمن المبادرة الرئاسة "حياة كريمة.

وتبين من التقرير، الذى أعده الدكتور محمد يوسف عبد الخالق وكيل وزارة الصحة،الإشارة إلى قيام المديرية بتنفيذ قافلة بقرية نزلة سعيد مركز سمسطا على مدار يومي"الأربعاء والخميس 14 و15 يوليو الجاري"مكونة من 10عيادات فى 9 تخصصات (الباطنة، الأطفال والجراحة والعظام، الأسنان، النساء، الرمد، الجلدية، وتنظيم الأسرة) ووسط إجراءات وقائية مشددة، تم الكشف على 1354مريضا وصرف العلاج لهم بالمجان، معمل دم 67، معمل طفيليات 46، حالات الأشعة 13، استصدار 3 قرارت علاج على نفقة دولة، تحويل 13 حالة للمستشفى لاستكمال العلاج - موجات فوق صوتية 48 حالة.

وشملت فعاليات القافلة تنظيم ندوات تثقيف صحى لـ100مواطنا، وكانت موضوعات الندوات التثقيفية عن كيفية الوقاية من الأمراض المعدية (الالتهاب الكبدى الفيروسي، فيروس كورونا، السعار، أنفلونزا الطيور، الطفيليات المعوية والبلهارسيا)،الأمراض غير المعدية (الضغط، السكر والسمنة)، أورام الصدر، تنظيم الأسرة، النظافة الشخصية ونظافة المنزل، التغذية السليمة للسيدة الحامل والطفل وكبار السن، ومتابعة الحمل وعلامات الخطورة)، فيما تم عمل فحوصات الكشف المبكر عن أمراض الضغط والسكر لـ 100 مواطنا.

وأشار وكيل الوزارة إلى الدعم النوعى الذى تشهده تلك القوافل من الوزارة، والتى ينفذها فريق إشراف القوافل الطبية العلاجية بمديرية الصحة بقيادة الدكتور محمد خلف عبدالحميد منسق القوافل العلاجية بالمديرية ومسئول الإمداد الطبي، طه كمال حجاج المسؤول المالى والإداري، وعيد فرج مسئول معلومات القوافل، أحمد محمد عجمى مسئول إعداد موقع وتجهيز العيادات بالقوافل.