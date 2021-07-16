"حياة كريمة" تدشين للجمهورية الجديدة.. رسائل الرئيس بالمؤتمر.. إنفوجراف

رسائل مهمة وجهها الرئيس عبد الفتاح السيسى خلال انطلاق فعاليات إطلاق المشروع القومى لتطوير الريف المصرى ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، أكد خلالها أن الدولة المصرية تسعى لرفع مستوى معيشة 4 آلاف قرية لـ58 مليون مواطن.

الرئيس السيى قال: فخور بما حققه المصريون من انتصارات وإنجازات، وأضاف: لم أخش غير الله ولم يكن لى هدف سوى الوطن، كما وجه الشكر إلى الجيش والشرطة على ما يبذلونه لخدمة الوطن.



حياة كريمة تدشين للجمهورية الجديدة

وذكر الرئيس السيسى أننا اقتحمنا مشكلات اقتصادية متراكمة على مدار عقود، والجمهورية الجديدة تليق بالمصريين وتناسب تطلعاتهم، ووجه الشكر أيضا إلى كل عامل بنى لمصر المجد وتحية خاصة للمرأة، وأكد على أن المشروعات القومية الكبرى رمز يعبر عن إرادة المصريين في البناء.

وتأتي الاحتفالية تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى، وبحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، وآلاف المواطنين الذين يمثلون مختلف طوائف الشعب المصري، وعدد من الشخصيات العامة والإعلاميين ورجال الأعمال وممثلي المؤسسات المصرية والإقليمية والدولية، وذلك في استاد القاهرة الدولي.



رسائل السيسى فى احتفالية حياة كريمة

يشار إلى أن يوم 2 يناير 2019 كان تاريخًا فاصلاً فى حياة الملايين من المواطنين بقرى الريف المصرى وتحديدًا القرى الأكثر احتياجًا، حيث كتبت فى هذا اليوم، شهادة ميلاد حقيقية لهذه الفئات الأكثر احتياجًا بتوجيه الرئيس عبد الفتاح السيسى، بإطلاق مبادرة "حياة كريمة" لتحسين مستوى المعيشة فى آلاف القرى المصرية، حيث قال الرئيس السيسى وقتها عبر حسابه الرسمى على مواقع التواصل الاجتماعى: " أوجه الدعوة لمؤسسات وأجهزة الدولة، بالتنسيق مع مؤسسات المجتمع المدني، وبرعايتى المباشرة.. لإطلاق مبادرة وطنية على مستوى الدولة لتوفير حياة كريمة للفئات المجتمعية الأكثر احتياجًا خلال العام 2019.. تحيا مصر".

ومنذ عام 2019 وحتى الآن تحصد الملايين من الأسر الفقيرة والمتوسطة، فى القرى والريف، ثمار مبادرة حياة كريمة التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى، حيث استطاعت مبادرة حياة كريمة بمشروعاتها فى أقل من عامين أن تغير حياة الملايين وترفع مستوى المعيشة فى التجمعات الريفية المستهدفة.