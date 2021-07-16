اليوم السابع
Ads
الجمعة، 16 يوليه 2021 02:01 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

"حياة كريمة" تدشين للجمهورية الجديدة.. رسائل الرئيس بالمؤتمر.. إنفوجراف

الجمعة، 16 يوليه 2021 01:25 ص
"حياة كريمة" تدشين للجمهورية الجديدة.. رسائل الرئيس بالمؤتمر.. إنفوجراف الرئيس عبد الفتاح السيسى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

رسائل مهمة وجهها الرئيس عبد الفتاح السيسى خلال انطلاق فعاليات إطلاق المشروع القومى لتطوير الريف المصرى ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، أكد خلالها أن الدولة المصرية تسعى لرفع مستوى معيشة 4 آلاف قرية لـ58 مليون مواطن.

الرئيس السيى قال: فخور بما حققه المصريون من انتصارات وإنجازات، وأضاف: لم أخش غير الله ولم يكن لى هدف سوى الوطن، كما وجه الشكر إلى الجيش والشرطة على ما يبذلونه لخدمة الوطن.

حياة كريمة تدشين للجمهورية الجديدة
حياة كريمة تدشين للجمهورية الجديدة

وذكر الرئيس السيسى أننا اقتحمنا مشكلات اقتصادية متراكمة على مدار عقود، والجمهورية الجديدة تليق بالمصريين وتناسب تطلعاتهم، ووجه الشكر أيضا إلى كل عامل بنى لمصر المجد وتحية خاصة للمرأة، وأكد على أن المشروعات القومية الكبرى رمز يعبر عن إرادة المصريين في البناء.

 

وتأتي الاحتفالية تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى، وبحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، وآلاف المواطنين الذين يمثلون مختلف طوائف الشعب المصري، وعدد من الشخصيات العامة والإعلاميين ورجال الأعمال وممثلي المؤسسات المصرية والإقليمية والدولية، وذلك في استاد القاهرة الدولي.

رسائل السيسى فى احتفالية حياة كريمة
رسائل السيسى فى احتفالية حياة كريمة

 

يشار إلى أن يوم 2 يناير 2019 كان تاريخًا فاصلاً فى حياة الملايين من المواطنين بقرى الريف المصرى وتحديدًا القرى الأكثر احتياجًا، حيث كتبت فى هذا اليوم، شهادة ميلاد حقيقية لهذه الفئات الأكثر احتياجًا بتوجيه الرئيس عبد الفتاح السيسى، بإطلاق مبادرة "حياة كريمة" لتحسين مستوى المعيشة فى آلاف القرى المصرية، حيث قال الرئيس السيسى وقتها عبر حسابه الرسمى على مواقع التواصل الاجتماعى: " أوجه الدعوة لمؤسسات وأجهزة الدولة، بالتنسيق مع مؤسسات المجتمع المدني، وبرعايتى المباشرة.. لإطلاق مبادرة وطنية على مستوى الدولة لتوفير حياة كريمة للفئات المجتمعية الأكثر احتياجًا خلال العام 2019.. تحيا مصر".

 

ومنذ عام 2019 وحتى الآن تحصد الملايين من الأسر الفقيرة والمتوسطة، فى القرى والريف، ثمار مبادرة حياة كريمة التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى، حيث استطاعت مبادرة حياة كريمة بمشروعاتها فى أقل من عامين أن تغير حياة الملايين وترفع مستوى المعيشة فى التجمعات الريفية المستهدفة.


السيسى

انجازات السيسى

حياة كريمة

احتفالية حياة كريمة

مبادرة حياة كريمة

مؤتمر حياة كريمة

مشروع حياة كريمة

الرئيس السيسي

مؤسسة حياة كريمة

برنامج حياة كريمة

التقديم في مبادرة حياة كريمة

التسجيل في مبادرة حياة كريمة

مؤتمر السيسي

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

نانسى نور تكشف لـ"اليوم السابع" كواليس تقديمها المؤتمر الأول لمبادرة "حياة كريمة"

الجمعة، 16 يوليه 2021 01:17 ص

عبير عبد الرحمن بعد تكريمها من الرئيس: حياة كريمة أسعدت أهل الريف ولم أتوقع التكريم

الجمعة، 16 يوليه 2021 01:06 ص

منسق حياة كريمة بالغربية: تكريم الرئيس شرف عظيم لى وأهديه لروح والدتى

الجمعة، 16 يوليه 2021 01:04 ص

رئيس النصر للمبانى: مبادرة حياة كريمة الأعظم فى تاريخ مصر

الجمعة، 16 يوليه 2021 01:00 ص

مبادرة حياة كريمة تعيد البهجة لمنطقة "الشياحة" بوسط سيناء.. صور

الجمعة، 16 يوليه 2021 01:00 ص



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة