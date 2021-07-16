اليوم السابع
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"حياة كريمة" بالمنوفية: إنشاء عدد من المدارس ومجمع خدمى بمركز أشمون

الجمعة، 16 يوليه 2021 07:12 م
"حياة كريمة" بالمنوفية: إنشاء عدد من المدارس ومجمع خدمى بمركز أشمون مشروعات حياة كريمة
كتب أحمد عرفة

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أكدت الدكتورة كرستين ماهر، منسق مبادرة حياة كريمة بالمنوفية، أن المبادرة تنفذ عدد من المشروعات والخدمات بقرية سمادون التابعة لمركز أشمون بالمحافظة، منها بناء جناح مدرسة للتعليم الأساسى، حيث بدأنا العمل في بناء هذا الجناح في 16 مارس 2021، ومن المقرر أن ننتهى من بنائه بالمدرسة في 16 سبتمبر 2021.

وأضافت منسق مبادرة حياة كريمة بالمنوفية، في تصريحات لقناة إكسترا نيوز، أن العمل في البناء على أرض الواقع وصل نسبته إلى 87%، وتبقى فقط أعمال الدهانات الخارجية والوحدات الداخلية، موضحا أنه يجرى بناء أيضا مدرسة عزبة صالح، بجانب عدد من المدارس الأخرى داخل قرية سمدون بمركز أشمون.

ولفتت منسق مبادرة حياة كريمة بالمنوفية، إلى أن العمل جارى على إنشاء مجمع الخدمى مكون من 3 طوابق يضم 8 خدمات لكل المواطنين قرية سمادون والقرى التابعة لها بنظام الشباك الواحد، بالإضافة إلى رفع كفاءة القطاع الزراعي، داخل القرية التابعة لمركز أشمون.


حياه كريمه

المنوفيه

كرستين ماهر

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مبادرة حياة كريمة

تطوير الريف المصرى

مشروعات حياة كريمة

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