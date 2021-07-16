"حياة كريمة" بالقليوبية: حصر 1683 منزلا استعدادا لتطويرها ضمن المبادرة

كتب محمد شرقاوى

قال فادى محمد سالم، منسق عام حياة كريمة بمحافظة القليوبية، إنه جرى الانتهاء من حصر المنازل التى سيجرى تطويرها، مؤكدا "وصلنا 1683 منزلا سيجرى تطويرها"، بالإضافة إلى توفير صرف صحى بنسبة 80% للقرى بالمحافظة، وأنه تم البدء فى توصيل الغاز الطبيعى للقرى، والانتهاء من توصيله فى قرية الأحراز بالكامل.



وأضاف، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية دينا عصمت عبر برنامجها "اليوم"، المذاع على قناة دى أم سى، أنه سيجرى إنشاء مراكز خدمية فى كل مركز، حتى لا يحتاج المواطن السفر إلى مكان طويل ليتلقى الخدمة، بالإضافة إلى أن هناك 27 مدرسة ما بين ترميم أو رفع كفاءة أو بناء لتوفير فصول آدمية للطلاب.



وفى السياق نفسه، قال جبريل فتيح، منسق عام حياة كريمة فى جنوب سيناء: "كنت مبسوط جدا لما كرمنى الرئيس عبد الفتاح السيسى، والتكريم كان وساما على صدرى وبداية الانطلاق جديدة من الجد والاجتهاد".



وأضاف خلال المداخلة: "نعمل على توفير المياه لكل مواطنى المحافظة، وتم إنشاء محطات الكهرباء تعمل بالطاقة الشمسية، وجارى الانتهاء بالكاملة من المناطق العشوائية، وهناك قوافل طبية تجوب المحافظة والوديان، وهناك مساعدات غذائية استهدفت 10 آلاف مواطن بالمحافظة.