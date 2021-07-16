حبس عاطلين 4 أيام لحيازتهما 150 طربة حشيش و30 كيلو بانجو ببرج العرب

الإسكندرية أسماء على بدر

قررت نيابة برج العرب بالاسكندرية، حبس عاطلين 4 أيام على ذمة التحقيقات، بعد اتهامهما بحيازة 150 طربة حشيش و30 كيلو بانجو بقصد الإتجار بالمخدرات، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، والتحفظ على المضبوطات وإرسالها إلى المعمل الكيماوى للفحص.

تلقى اللواء محمود ابو عمره، مدير أمن الإسكندرية، إخطار من ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة، يفيد بورود معلومات سرية بقيام عاطلين، له معلومات جنائية مسجلة، مقيمان بدائرة قسم شرطة السلام أول بالقاهرة، بمزاولة نشاط اجرامى تخصص فى الإتجار بمخدرى الحشيش والبانجو وترويجهما على عملائهما متخذان من دائرة قسم شرطة برج العرب بالإسكندرية.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وبالتنسيق مع قطاعى الأمن الوطنى والأمن العام، ومديرية أمن الإسكندرية، وعمل كمين والقى القبض عليهما حال تواجدهما بدائرة القسم أثناء استقلالهما سيارة.

وبتفتيشهما عثر بحوزتهما على 150 طربة لمخدر الحشيش وزنت 15 كيلو جرام و15 لفافة لمخدر البانجو وزنت 30 كيلو جرام، ومبلغ مالى و2 هاتف محمول، وبمواجهتهما بالمضبوطات أيدا ما جاء بالتحريات، وقدرت القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة 1٫150٫000 واحد مليون ومائة وخمسون ألف جنيه تقريبا، تحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة التحقيقات.