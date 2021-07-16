حبس سائق توك توك 4 أيام فى اتهامه بالاعتداء على طفلة داخل مقابر عواره بطنطا

أمرت نيابة ثان طنطا بمحافظة الغربية بحبس سائق توك توك 4 أيام على ذمة التحقيقات، بعد قيامه باستدراج طفلة لمقابر عواره، والتعدي عليها جنسياً.

تلقي اللواء هاني مدحت مدير أمن الغربية إخطارا من مأمور قسم شرطة ثان طنطا، بتحرير مواطن محضراً برقم 5323 لسنة 2021 يتهم سائق توك توك باستدراج نجلته البالغة من العمر 8 سنوات لمقابر عواره بعدما طلب من المتهم احضارها هي وشقيقها من منزل والدتهما لرؤيتهما، وقام المتهم بالتعدي عليها جنسياً، تم ضبط المتهم واعترف بارتكابه الواقعة وأمرت النيابة بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات، وعرض الطفلة على الطب الشرعي.