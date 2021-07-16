جحيم غابات أمريكا يتوالى.. والسلطات تحذر: 7% من الحرائق فقط تحت السيطرة "فيديو"

كتبت: نهال أبو السعود

تواجه الولايات المتحدة الأمريكية، أكبر حريق غابات والذى أطلق عليه اسم "بوتلج" وأعلنت السلطات، أنه تم السيطرة على 7% فقط من النيران بعد أن أحترق أكثر من 200 ألف فدان جنوب ولاية أوريجون في ظل المزيد من عمليات الإجلاء.

وأفاد المسؤولون في صفحة Bootleg Fire على فيس بوك، إنه تم إجلاء المجتمعات السكنية حول المنطقة، وقالت في وقت مبكر من الجمعة، إن أطقمها انسحبت من المناطق المعرضة للخطر بسبب حرائق الغابات الشديدة وكانت تعيد تجميع صفوفها.

أدى الحريق، الذي بدأ في 6 يوليو في غابة فريمونت-وينيما وعلى أراضي خاصة بالقرب من بلدة نهر سبراج في ولاية أوريجون ، إلى دمار 227.235 فدان، وقال مسؤولون إن الحريق أثر على خطوط النقل المستخدمة لاستيراد الكهرباء إلى كاليفورنيا.

ووفقا للتقرير، يعتبر boot leg هو واحد من تسعة حرائق غابات مشتعلة حاليًا في ولاية أوريجون ، وقال مسؤولو الإطفاء إن الحريق دمر ما لا يقل عن 21 منزلاً وعرّض 2000 آخرين للخطر.

حتى يوم الخميس، تكافح الولايات المتحدة 71 حريقًا ومجمع تسببوا في دمار 993 ألفا و678 فدانا حتى الآن، وفقًا لمركز مكافحة الحرائق الوطني المشترك بين الوكالات.