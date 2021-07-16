جارديان: الموافقة على إيموجى جديدة لاستخدامها العام المقبل..أبرزها "الرجل الحامل"

كتبت ريم عبد الحميد

قالت صحيفة الجارديان البريطانية، إنه تمت الموافقة على عدد من الرموز التعبيرية الجديدة "الإيموجى" لاستخدامها على الأجهزة المختلفة بدءا من العام المقبل، من بينها "الرجل الحامل" والمصافحة بين الأعراق ووجه لا يستطيع تحمل المشاهدة، وذلك وفقا لمسودة نشرها اتحاد "يونيكود" الذى يوافق على استخدام الرموز.

وأوضحت الصحيفة أن الرموز التعبيرية الجديدة التى رسمتها "إيموجيبيديا" للاحتفال باليوم العالمى للرموز التعبيرية يوم السبت، ما هى إلا تكملة لسعى الاتحاد لتقديم إصدارات ذكورية وأنثوية ومحايدة جنسيا لكل رمز تعبيرى متاح، بالإضافة إلى درجات مختارة من ألوان البشرة.

وسيتم تمثيل حالات الحمل العابر وغير الثنائى فى مجموعة الرموز الجديدية بإيموجى الرجل الحامل والمرأة الحامل، بينما ينضم الشخص ذو التاج إلى قائمة الأمير والأميرة من أجل تعبيرات ملكية محايدة جنسيا. والتحديثات، التى تشبه إيموجى الشخص الملتحى الذى سمح للمستخدمين للاختيار بين وجه ذكورى أو أنثوى ذى لحية، ستعنى أن جميع الرموز التعبيرية تقريبا يمكن أن يكون لها خيار افتراضى محايد جنسيا، مع إتاحة خيار استخدام رجل أو امرأة. ومع ذلك، تبقى بعض الرموز التعبيرية بدون هذا الخيار، مثل الأنثى راقصة الفلامنجو.

ومن القائمة أيضا بعض المحتويات لدعم المصافحة بين يدين من بشرتين مختلفتين، ويدين تصنع قلبا، ووجه إضافية مثل التحية والنظرة الخاطفة وحبس الدموع، وهناك أيضا 20 رمزا جديدا تشمل الشعاب المرجانية والأشعة السينية والعكاز والبطارية الفارغة.



