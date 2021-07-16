توقف عن تشغيل الأجهزة الكهربائية بعد عودة التيار مباشرة.. إعرف التفاصيل

كتبت رحمة رمضان

فى أغلب الأوقات يقوم المواطن بإعادة تشغيل الأجهزة الكهربائية مباشرة بعد عودة التيار الكهربائى مما يعرض حياة المواطنين للخطر، خاصة فى ظل ارتفاع درجات الحرارة و هناك بعض الخطوات التى يجب اتباعها عند عودة التيار الكهربائى لضمان عدم التعرض لماس كهربائى، والذى يمنع حدوث أى حوادث للحفاظ على سلامة المواطنين وهى كالاتى:



1- اترك الفرصة لمصدر التغذية الكهربائية للاستقرار قبل توصيل (تشغيل) الاجهزة الكهربائية.



2- تأكد ان سخان المياة مملوء بالمياة قبل توصيل الكهرباء (وذلك بفتح حنفية السخان والتاكد من نزول المياه منها).



3- يجب ان يكون ارضي الاجهزة الكهربائية الحساسة مثل الكمبيوتر والتليفزيون والغسالة الفول إتوماتيك منفصل عن ارضي باقي الاجهزة، وذلك لحمايتها من التعرض لتقلب الجهد المصاحب لتشغيل الاجهزة ذات الاحمال العالية مثل التكييف والثلاجة والديب فريزر.



وكان الدكتور أيمن حمزة المتحدث باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أكد أن هناك استقرار فى الشبكة القومية للكهرباء رغم الارتفاع الشديد في درجات الحرارة اليوم، موكدا أن مركز التحكم القومى لم يلجأ إلى تخفيف الاحمال منذ بدء الموجة الحارة التى اجتاحت محافظات الجمهورية من .



وأضاف حمزة فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن أعمال التطوير التى حدثت فى الشبكة خلال السنوات القليلة الماضية جعلت الشبكة قادرة على مواجهة أى تحديات أو صعوبات تواجه استقرار الشبكة و انتظام توصيل التيار للمواطنين فى كافة أنحاء الجمهورية.