"تموين المنيا" تحرر 61 مخالفة خلال حملات رقابية على الأسواق قبل العيد

المنيا – حسن عبد الغفار

حررت مديرية التموين بالمنيا، 61 مخالفة تموينية متنوعة خلال الحملات الرقابية والتفتيشية التى تنظمها المديرية بالتعاون مع الجهات المعنية، وذلك لإحكام الرقابة على السلع والمواد الغذائية وكافة المعروضات بهدف رفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

يأتى ذلك تنفيذا لتكليفات اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا، بضرورة تكثيف الحملات على المخابز البلدية والأسواق والعمل على رصد المخالفات واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

من جانبه، أوضح الدكتور محمود يوسف وكيل وزارة التموين بالمنيا، أنه تم خلال الحملات ضبط 61 مخالفة تموينية منها، 27 مخالفة للمخابز البلدية، تنوعت المخالفات بين (خبز ناقص الوزن – إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات -قضايا أخرى متنوعة)، بالإضافة لضبط 34 مخالفة تموينية فى مجال متابعة الأسواق تنوعت المخالفات بين (عدم الإعلان عن أسعار المنتجات – بيع بأزيد من الثمن – ذبح خارج السلخانة – عدم وجود شهادات صحية – تجار تموينيين – أخرى أسواق)، مؤكداً على استمرار الحملات بصفة دورية ومستمرة.