تعرف على مميزات المنصة الزراعية الإلكترونية فى 10 نقاط

كتبت أسماء أمين

أطلقت المنصة الزراعية الالكترونية ، ضمن الشبكة الزراعية الرقمية المصرية "AGRI MISR"، فهى تعد أول منظومة تجارية تمويلية متكاملة للقطاع الزراعى يتم إطلاقها ضمن الشبكة الزراعية الرقمية المصرية "AGRI MISR"، وهى الشبكة التى جاء تدشين المرحلة الأولى لها، تتويجاً لنجاح وتضافر جهود وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى ومجموعة شركات "إى فاينانس"، مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والبنك المركزى المصري، والبنك الزراعى المصري، وذلك باعتبارها أول منصّة زراعية إلكترونية تربط جميع أطراف المنظومة الزراعية.

وتتيح المنصّة تتيح فرص لمبادرات ريادة الأعمال، وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصِغَر، وخَلق فرص العمل، وتحفيز اندماج القطاع الرسمى فى منظومة العمل الرسمى.

1- تساهم العوائد من المنصة الجديدة فى دعم سياسة الدولة فى الشمول المالي

2- دعم الاقتصاد وزيادة الدخل القومى وزيادة تدفق النقد الأجنبى فى مصر عن طريق إتاحة فرص التصدير وميكنة القطاع الزراعى المصرى.

3- الإسهام في دعم القطاع الزراعى وإنشاء البنية التحتية للتسويق والتجارة الإلكترونية والتنمية الزراعية

4- تجنب مخاطر التعاملات النقدية مثل العجز والتزوير وغسيل الأموال.

5- توفير فرص عمل غير تقليدية للشباب

6- خفض معدلات البطالة وتحسين مستوى المعيشة

7- تعزيز الاستثمارات لتحقيق الأمن الغذائى والتنمية الريفية المستدامة

8- الاستغلال الأمثل للموارد والإمكانيات المصرية فى مجال التصنيع الزراعي

9- معرفة حجم العرض والطلب والأسهام فى نشر ثقافة التسويق والتجارة اللكترونية على مستوى الدولة

10- رفع مستوى جودة الزراعة المصرية وتطبيق النظم الأحترافية لمراقبة الجودة ورفع شعار زرع فى مصر.