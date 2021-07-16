اليوم السابع
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الجمعة، 16 يوليه 2021 04:49 ص
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تعرف على معدل الفقر فى مصر × 5 نقاط.. إنفوجراف

الجمعة، 16 يوليه 2021 04:00 ص
تعرف على معدل الفقر فى مصر × 5 نقاط.. إنفوجراف مؤشر ـ أرشيفية
كتبت أسماء أمين

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انخفض معدل الفقر في مصر لأول مرة منذ 20 عاما انخفض  نتجية برنامج الإصلاح الاقتصادى الذى بداته الحكومة فى 2016، وبرامج الحماية الاجتماعية ووزيادة الاستثمارات والدعم التمويلى ومبادرة "حياة كريمة"، وذلك فى إطار سعى الدولة لمواصلة الجهود لإتاحة الاستثمارات اللازمة لتحسين جودة الحياة للمواطنين وخفض معدلات الفقر والبطالة.

انخفاض معدل فى الفقر معناه أن الدولة المصرية تسير فى الاتجاه الصحيح، ولم يعد الفقر يتوقف على الدخل فقط، لكنه أصبح متعدد الأبعاد، إذ يجرى قياس متوسط الفرد من الخدمات مثل الصحة والتعليم والصرف الصحى والبنية الأساسية وشبكة الطرق وغيرها، من الخدمات التى تقدم للمواطن.

1- انخفض معدل الفقر من 32.5% لـ29.7% خلال 2020 
2- الحكومة تستهدف خفض معدلات الفقر لـ 28.5% فى عام 21/2022
3- توقعات  بانخفاض معدل الفقر بنسبة 1 إلى 1.5% خلال الأعوام المقبلة
4- انخفض الفقر المدقع  لـ 4.5 % بعد أن كان 6.2%، بما يعادل ستة ملايين شخص
5- انخفض معدل البطالة في مصر 7.7%
 
 

معدل الفقر

الفقر فى مصر

الاصلاح الاقتصادى

مباردة حياة كريمة

التضخم

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