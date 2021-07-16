تعرف على مبادرة "حياة كريمة" فى 8 نقاط.. إنفوجراف

كتبت أسماء أمين

مبادرة "حياة كريمة" تعد الأولى من نوعها فى تاريخ مصر، حيث تستهدف تحسين مستوى معيشة حوالى 60% من المواطنين الذين يعيشون في الريف المصرى.

وتأتى مبادرة "حياة كريمة" فى إطار تنفيذ رؤية الدولة للتنمية المستدامة التى أطلقها رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسى في فبراير 2016، لتجعل مصر في مصاف دول العالم التي تعمل على توطين أهداف التنمية المستدامة في الريف

1- تستهدف مبادرة حياة كريمة تحسين مستوى معيشة حوالي 60% من المواطنين الذين يعيشون في الريف المصري.

2- تستهدف المبادرة تغطية كل قرى الريف المصري خلال 3 اعوام

3- 55 مليون مواطن عدد المستفيدين من المبادرة في القرى

4- 700 مليار جنيه التكلفة الكلية للمباردة

5- تنمية 4658 قرية بإجمالى 175 مركزا على مستوى محافظات مصر

6- 51 مركزا بإجمالى 18 مليون مواطن على مستوى 20 محافظة خلال العام الأول

7- بلغت تكلفة المرحلة الاولى للمبادرة والتى شملت 375 قرية 7.1 مليار جنيه

8- بلغ متوسط نصيب المواطن منها حوالى 1660 جنيها من المرحلة الأولى