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تعرف على المجموع المطلوب للتقديم فى كلية الشرطة 2021

الجمعة، 16 يوليه 2021 03:00 ص
تعرف على المجموع المطلوب للتقديم فى كلية الشرطة 2021 أكاديمية الشرطة ـ أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي

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يحق للطلاب الحاصلين على الثانوية العامة والأزهرية لهذا العام والعام الماضي التقديم في كلية الشرطة 2021، شريطة حصول الطالب على مجموع درجات 65% كحد أدنى، ثم اجتيازه الاختبارات المقررة.

ووافق اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، على قبول دفعة جديدة بكلية الشرطة، حيث أعلن اللواء أحمد إبراهيم مساعد وزير الداخلية رئيس أكاديمية الشرطة، فى مؤتمر صحفى، موافقة اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، على قُبول دُفعة جديدة من الطلبة الحاصلين على الثانوية العامة أو الأزهرية.

وأكد اللواء دكتور أحمد إبراهيم مساعد وزير الداخلية، رئيس أكاديمية الشرطة، أن مواعيد تقديم طلبات الالتحاق بالنسبة لطلبة الثانوية العامة وما يعادلها والثانوية الأزهرية للعام السابق 2020  تبدأ اعتبارا من 20 يوليو الجاري حتى 12 أغسطس، من خلال موقع وزارة الداخلية على الإنترنت، وتكون بالنسبة للطلبة الحاصلين على الشهادة الثانوية العامة وما يعادلها والثانوية الأزهرية للعام الحالى 2021 اعتبارا من 12 أغسطس المقبل حتى 6 سبتمبر وذلك بمجموعة 65٪؜ وذلك من خلال موقع وزارة الداخلية على شبكة الإنترنت.


كلية الشرطة

التقديم لكلية الشرطة

شروط التقديم لكلية الشرطة

كيفية التقديم لكلية الشرطة

موقع التقديم لكلية الشرطة

كلية الشرطة 2021

التقديم لكلية الشرطة 2021

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