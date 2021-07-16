اليوم السابع
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الجمعة، 16 يوليه 2021 09:31 ص
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تعرف على استعدادات وزارة الزراعة لمنع التعدى على الأراضى الزراعية فى عيد الأضحى

الجمعة، 16 يوليه 2021 09:00 ص
تعرف على استعدادات وزارة الزراعة لمنع التعدى على الأراضى الزراعية فى عيد الأضحى تعديات على الأراضى الزراعية
كتبت ـ أسماء نصار

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شكل السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى غرفة عمليات بالوزارة تعمل على مدار الساعة خلال إجازة عيد الأضحى المبارك، وإعلان حالة الاستعداد القصوى لمنع التعديات على الأراضى الزراعية خلال الأجازة.

1- التعامل بالازالة الفورية فى المهد بالتنسيق مع أجهزة الحكم المحلى والشرطة ومديريات الزراعة بالمحافظات وإحالة المخالفين إلى جهات التحقيق.

2- تلقى تليفونات وشكاوى المواطنين على الخط الساخن رقم 15500 و19561.


3- ربط غرفة العمليات المركزية مع الغرف الفرعية بالمحافظات لمنع التعدي على الأراضي الزراعية.

4- الغاء الراحات والعمل بنظام النوبتجيات لمهندسى الحماية.

5- المرور الدوري والمستمر لمشرفى الاحواض، على الزمامات والمتابعة لأي حالة تعدي على الارض الزراعية، لازالتها في المهد.





 


وزارة الزراعة

عيد الاضحى

الاراضى الزراعية

منع التعدى على الأراضى

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