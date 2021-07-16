تعرف على استعدادات وزارة الزراعة لمنع التعدى على الأراضى الزراعية فى عيد الأضحى

كتبت ـ أسماء نصار

شكل السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى غرفة عمليات بالوزارة تعمل على مدار الساعة خلال إجازة عيد الأضحى المبارك، وإعلان حالة الاستعداد القصوى لمنع التعديات على الأراضى الزراعية خلال الأجازة.



1- التعامل بالازالة الفورية فى المهد بالتنسيق مع أجهزة الحكم المحلى والشرطة ومديريات الزراعة بالمحافظات وإحالة المخالفين إلى جهات التحقيق.



2- تلقى تليفونات وشكاوى المواطنين على الخط الساخن رقم 15500 و19561.





3- ربط غرفة العمليات المركزية مع الغرف الفرعية بالمحافظات لمنع التعدي على الأراضي الزراعية.



4- الغاء الراحات والعمل بنظام النوبتجيات لمهندسى الحماية.



5- المرور الدوري والمستمر لمشرفى الاحواض، على الزمامات والمتابعة لأي حالة تعدي على الارض الزراعية، لازالتها في المهد.











