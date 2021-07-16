تعرف على استعدادات أوقاف المنيا لعيد الأضحى المبارك فى 11 معلومة

تواصل وزارة الأوقاف، استعداداتها لاستقبال عيد الأضحى المبارك، وتجهيز المساجد لأداء صلاة العيد وفقا للضوابط والإجراءات الاحترازية، حيث وجهت وزارة الأوقاف، مديرى المديريات فى جميع المحافظات بمراجعة قوائم المساجد الكبرى التى تقام بها صلاة الجمعة، والتى سيتم إقامة صلاة عيد الأضحى المبارك بها، والتأكد من جاهزيتها لأداء صلاة العيد.
وينشر اليوم السابع، فى النقاط التالية استعدادات مديرية الأوقاف بالمنيا، لصلاة عيد الاضحى المبارك.
1- صلاة عيد الأضحى المبارك بالمساجد التي تقام شعائر الجمعة بها ووفق التعليمات والالتزام بكافة تعليمات الوزارة بهذا الشأن.
2- اتخاذ كافة الإجراءات حال حدوث أية مخالفة.
3- أية مخالفة تقع سيتم محاسبة الجميع محاسبةً شديدة قد تصل الى الوقف عن العمل لحين انتهاء التحقيقات التي قد تنتهي بالفصل أو الإحالة إلى المحاكمة التأديبية.
4- تشكيل غرفة عمليات بالإدارات حتى نهاية شعائر صلاة العيد وأيام الذبح.
5- تشكيل لجنة بكل إدارة لتجميع الجلود واتخاذ ما يلزم بشأنها وفق التعليمات المتبعة حفاظاً على المنسك وتعظيم أجر الأضحية كاملة.
6- حث الناس على المشاركة في صكوك الأضاحي وبيان ما يحققه هذا المشروع من نفع للجميع ومن خير لأبناء المجتمع.
7- اختيار العناصر التي تروج لهذا المشروع لما لهم من فصاحة لسان وتأثير في مجتمعهم وجمهور المساجد التي يصلون بها.
8- لن يسمح بوجود كسول أو مهمل أو متخاذل أو متقاعس عن توضيح أهمية مثل هذه المشاريع التي تتبناها وزارة الأوقاف ولا يلومن المهمل أو المقصر إلا نفسه.
9-متابعة المساجد وحصر ملحقاتها وعمل ملف لكل ملحق مستأجر أو غير مستأجر كامل, البيان لكل ملحق حسب وصفه ومساحته ونشاطه وبيانات المستغل والقيمه الايجاريه وبداية ونهاية التعاقد.
10- التشديد على ضرورة تركيب عداد مياه وكهرباء للملحق لفصل استهلاكها عن استهلاك المساجد حفاظاً على المال العام وتحصيل كل المتأخرات وتوريدها وفق التعليمات واللوائح والقوانين.
11- متابعة أئمة وعاملين بالمساجد وخطوط سير المفتشين للتأكد من التزام الجميع بالمساجد.
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