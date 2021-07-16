تعرف على استعدادات أوقاف المنيا لعيد الأضحى المبارك فى 11 معلومة

1- صلاة عيد الأضحى المبارك بالمساجد التي تقام شعائر الجمعة بها ووفق التعليمات والالتزام بكافة تعليمات الوزارة بهذا الشأن.

2- اتخاذ كافة الإجراءات حال حدوث أية مخالفة.

3- أية مخالفة تقع سيتم محاسبة الجميع محاسبةً شديدة قد تصل الى الوقف عن العمل لحين انتهاء التحقيقات التي قد تنتهي بالفصل أو الإحالة إلى المحاكمة التأديبية.

4- تشكيل غرفة عمليات بالإدارات حتى نهاية شعائر صلاة العيد وأيام الذبح.

5- تشكيل لجنة بكل إدارة لتجميع الجلود واتخاذ ما يلزم بشأنها وفق التعليمات المتبعة حفاظاً على المنسك وتعظيم أجر الأضحية كاملة.

6- حث الناس على المشاركة في صكوك الأضاحي وبيان ما يحققه هذا المشروع من نفع للجميع ومن خير لأبناء المجتمع.

7- اختيار العناصر التي تروج لهذا المشروع لما لهم من فصاحة لسان وتأثير في مجتمعهم وجمهور المساجد التي يصلون بها.

8- لن يسمح بوجود كسول أو مهمل أو متخاذل أو متقاعس عن توضيح أهمية مثل هذه المشاريع التي تتبناها وزارة الأوقاف ولا يلومن المهمل أو المقصر إلا نفسه.

9-متابعة المساجد وحصر ملحقاتها وعمل ملف لكل ملحق مستأجر أو غير مستأجر كامل, البيان لكل ملحق حسب وصفه ومساحته ونشاطه وبيانات المستغل والقيمه الايجاريه وبداية ونهاية التعاقد.

10- التشديد على ضرورة تركيب عداد مياه وكهرباء للملحق لفصل استهلاكها عن استهلاك المساجد حفاظاً على المال العام وتحصيل كل المتأخرات وتوريدها وفق التعليمات واللوائح والقوانين.

11- متابعة أئمة وعاملين بالمساجد وخطوط سير المفتشين للتأكد من التزام الجميع بالمساجد.