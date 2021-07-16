تشغيل عيادات الأمراض المزمنة يومى السبت والأحد بالتأمين الصحى فى بنى سويف

بنى سويف هانى فتحى

ناقش الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بنى سويف جهود فرع التأمين الصحى بالمحافظة، خاصة فيما يتعلق بالمبادرة الرئاسية لعلاج الضمور العضلى والتى يتم تنفيذها فى مستشفى السلام التابعة للفرع، وكذا جهود الفرع فيما يتعلق بتوفير الخدمة الطبية والعلاجية بالأمراض المزمنة.

جاء ذلك خلال لقائه الدكتور محمد يحيى إسماعيل مدير فرع بنى سويف للتأمين الصحى والذى أشار لتعليمات الدكتور محمد ضاحى رئيس مجلس الإدارة بتشغيل عيادات تكرار الأمراض المزمنة والأورام يومى السبت 17 يوليو 2021 والاحد الموافق 18 يوليو 2021.

وفى هذا السياق أشارت الدكتورة هبة محمد حسن مدير العيادات ومدير تأمين الطلاب إلى أن العيادات التى سيتم تشغيلها (السلام، الشاملة، الصحة المدرسية بنى سويف، الواسطى ،ناصر، اهناسيا ،ببا، سمسطا ،الفشن، الصحة المدرسية الفشن) وكذلك عيادة الأورام (الكيماوى) بمستشفى التأمين الصحى بنى سويف، وذلك حرصا على صرف أصحاب الأمراض المزمنة ومرضى الأورام الأدوية الخاصة بهم دون تأخير بسبب إجازة عيد الأضحى المبارك.