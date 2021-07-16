تدشين مشاريع تقنية لخدمة حجاج بيت الله الحرام هذا العام.. تفاصيل

إيمان حنا

دشن وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، رئيس اللجنة العليا لأعمال الوزارة بالحج والعمرة والزيارة بالمملكة العربية السعودية، الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، عددا من المشاريع والمبادرات التي تنفذها الوزارة، وافتتاح مكاتب الإشراف في مكة المكرمة وجدة خلال موسم حج هذا العام، وفق "عكاظ".

واستكملت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد أعمال حج هذا العام، حيث تسعى إلى تطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة كوفيد 19 وتنفيذ البروتوكولات الصحية وتقديم أفضل الخدمات للحجاج، ضمن تلك المشاريع تفعيل استخدام التقنيات الحديثة وكذلك المرشد الآلي للإجابة عن استفسارات الحجاج، ومن ضمن أعمالها نشر شاشات تفاعلية ومكتبة رقمية في جميع المواقيت وتطبيق الأجهزة الحديثة، وكذلك تدشين مشروع (وأذن بالحج) لخدمة الحجاج، وتقديم عدد من المبادرات أبرزها مبادرة ظل، ومبادرة وقاية، ومبادرة تقديم وجبات في المواقيت.

وقال الدكتور عبداللطيف آل الشيخ إن الوزارة تسعى جاهدة لتقديم أفضل الخدمات لحجاج بيت الله، وتسهيل أعمالها، مؤكدا افتتاح 9 مكاتب للدعوة والإرشاد في مكة وجدة.