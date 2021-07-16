تحرير 46 مخالفة تموينية متنوعة فى العدوة ومطاى بالمنيا

المنيا - حسن عبد الغفار

شدد اللواء أسامة القاضى، محافظ المنيا، على تكثيف الرقابة على كافة القطاعات الخدمية، وتنفيذ الحملات المستمرة لرصد المخالفات والقضاء على كافة ظواهر الغش التجارى والتدليس والعمل على تحقيق كافة سبل الإرضاء للمواطنين من خلال اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين، تزامناً مع الاستعداد لاستقبال عيد الأضحى المبارك.

من جانبها، نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة العدوة، حملة مكبرة للمرور على المخابز البلدية والأسواق، والمحلات التجارية والمطاعم والكافيهات، ومحلات وشوادر بيع اللحوم والدواجن والأسماك، للتأكد من جودة المعروض من المنتجات على المواطنين، وضبط الأسعار، بالتعاون مع إدارات التموين والصحة، والتفتيش الإدارى، وجهاز حماية المستهلك، والجهات المعنية بالمركز، حيث أسفرت الحملة عن تحرير 39 محضر مخالفة صحية وتموينية، تنوعت ما بين، (عدم توافر اشتراطات صحية، عدم حمل شهادة صحية، عدم الاعلان عن الأسعار، عدم نظافة، وبيع سلع منتهية الصلاحية، وعدم مزاولة النشاط للبدالين التموينين لغلق محل البقالة فى مواعيد العمل المحددة)، كما تم المرور والتفتيش على محلات وشوادر بيع اللحوم والدواجن والاسماك، للتأكد من الذبيح بالمجازر، وصلاحيتها للاستهلاك الادمي، حيث تم تحرير محضر ذبح خارج السلخانة.

كما نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة مطاي، حملة مكبرة على الأسواق، أسفرت عن تحرير 7 محاضر، تنوعت ما بين، (لحوم مجمدة بدون بيانات، ولحوم مفرومة، وذبح خارج السلخانة، وعدم وجود شهادات صحية)، كما تم ضبط تروسيكل محمل بـ21 شيكارة دقيق بلدى، بالإضافة الى 42 كجم ردة مباعة بالسوق السوداء، حيث تم اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.