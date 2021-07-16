اليوم السابع
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الجمعة، 16 يوليه 2021 12:38 م
أكرم القصاص
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بعيدا عن الطوابير.. اعرف كيفية التظلم على المخالفات المرورية إلكترونيا

الجمعة، 16 يوليه 2021 12:30 م
بعيدا عن الطوابير.. اعرف كيفية التظلم على المخالفات المرورية إلكترونيا تحرير مخالفات للسيارات - ارشيفية
كتب بهجت أبو ضيف - عبد الرحمن سيد

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تقدم النيابة العامة طريقة جديدة لقائدي السيارات عن طريق موقعها الإلكتروني للتظلم على المخالفات المرورية بدون الذهاب إلى مقر النيابة عبر البوابة الإلكترونية، ولتخفيف الزحام على الوحدات المرورية، وتشمل خطوات التظلم على المخالفات المرورية إلكترونيا ما يلى:
 
1ـ الدخول على الموقع الرسمي للنيابة العامة.
 
2ـ الضغط على أيقونة التظلمات واختيار تظلمات رخص المركبات.
 
3ـ كتابة الرقم القومي في الخانة المخصصة، والضغط على تفاصيل المخالفة.
 
4ـ تظهر على الشاشة كافة المخالفات المستحقة على المركبة محل الاستعلام، وتفصيلاتها، قيمة الأخد الأدنى والأقصى للغرامة المستحقة.
 
5ـ تحديد المخالفة التى تريد التظلم عليها، وسبب التظلم، ثم الضغط على "تظلم".
 
6ـ يظهر على الشاشة الشروط والأحكام الخاصة بالخدمة الإلكترونية المستخدمة، حال الموافقة عليها اضغط موافق.
 
7ـ تظهر على الشاشة البيانات الأساسية لرخصة المركبة، قم بتحرير البيانات الشخصية، في الخانات الشخصية المخصصة لذلك، ثم أضغط على إرسال الطلب.
 
8- تظهر على الشاشة بيانات إيصال التظلم، ورقم الطلب الخاص به، قم بحفظ الرقم لاستخدامه في المتابعة.
 

النيابة العامة

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