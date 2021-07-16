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بعد خسائره الفادحة فى تيجراى.. آبى أحمد يستغيث بتعزيزات من 3 أقاليم لإنقاذه

الجمعة، 16 يوليه 2021 10:16 م
بعد خسائره الفادحة فى تيجراى.. آبى أحمد يستغيث بتعزيزات من 3 أقاليم لإنقاذه الصراع فى تيجراى -أرشيفية
كتب إسلام حشاد

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انضمت تعزيزات عسكرية من ثلاثة أقاليم إثيوبية للقوات الحكومية فى حربها ضد قوات إقليم تيجراى شمال البلاد.

 

ونقلت وكالة "رويترز" عن مسؤولين في أوروميا، وسيداما، وإقليم الأمم والقوميات والشعوب الجنوبية، أن قواتهم انضمت إلى الجيش الإثيوبي، الذى انسحب من معظم أراضى تيجراى أواخر الشهر الماضى، حسبما أفاد موقع روسيا اليوم.

 

وقال المتحدث باسم منطقة أوروميا: "نشرنا قوات خاصة ستنضم إلى قوة الدفاع الإثيوبية"، مشيرًا إلى أنه قد ينشر الإقليم مزيدا من القوات "إن تطلب الأمر".

 

وتضاف تلك القوات إلى قوات من إقليم أمهرة، الضالع في صراع تيجراي منذ اندلاع الحرب في نوفمبر الماضي، على خلفية النزاع حول الأحقية بين أمهرة وتيجراي في الحقول الخصبة غرب تيجراي وجنوبه.

 


تيجراى

آبى أحمد

الجيش الإثيوبي

اثيوبيا

الحكومة الاثيوبية

جرائم الحرب

اخبار اثيوبيا

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