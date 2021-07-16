بعد تكريمه من الرئيس.. تعرف على جهود عمدة قرية أولاد على بسوهاج فى حياة كريمة

سوهاج محمود مقبول

كرم الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، العمدة أحمد أحمد إسماعيل أبو كريشة، وذلك خلال احتفالية حياة كريمة التى أقيمت فى استاد القاهرة، الليلة وجاء التكريم لأنه من أبرز المتطوعين في مبادرة حياة كريمة ودوره المهم في التنسيق بين المواطنين والسلطة التنفيذية، وكان يقوم بشرح وتوعية المواطنين بأهمية مبادرة الرئيس السيسى حياة كريمة.

كما قام بعقد عدد كبير من المؤتمرات الشعبية بالقرية وقرى مركز المنشأة لإبراز الدور المهم لمبادرة حياة كريمة، بالإضافة إلى عمل التوعية اللازمة بأهمية تضافر قوى الشعب المنشاوى مع جهود المبادرة للعمل على إنجاحها بالقرى وتقديم أفضل الخدمات لهم من أجل تطوير الريف المصرى تنفيذا لتعليمات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية في هذا الشأن وإزالة كافة المعوقات التي كانت تعوق عملية تنفيذ المبادرة بقرى مركز المنشاه.

والعمدة ينتمى إلى عائلة سياسية عريقة هي عائلة أبوكريشة بالمنشأة سوهاج وقد شغل منصب عمدة قرية أولاد على بمركز المنشاه جنوب سوهاج ثم عضوا لمجلس النواب عن قائمة حب مصر وهو عضو المكتب السياسى لدعم مصر سابقا ووالده العمدة أحمد إسماعيل أبوكريشة عمدة قرية أولاد على وجده النائب أحمد على بك مراد أبوكريشه عضو مجلس الأمة وعمه النائب المرحوم على أبوكريشه عضو مجلس الشعب.