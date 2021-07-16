بدء فعاليات المشروع القومى لتجميع البلازما بالمركز الإقليمى للدم بالمنيا

المنيا – حسن عبد الغفار

أعلن اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، عن بدء فعاليات المشروع القومي، لتجميع البلازما، بالمركز الإقليمى للدم بالمنيا، والذى يعتبر الأول على شمال الصعيد ضمن 6 مراكز تم اختيارهم لتجميع البلازما على مستوى الجمهورية، بطاقة 14 جهاز لفصل وتجميع البلازما، والذى سيساعد فى إنقاذ العديد من حياة المرضي.

أكد المحافظ أن المشروع القومى لتجميع البلازما وتصنيع مشتقاتها، يأتى ضمن الإنجازات والتكليفات الرئاسية التى يوليها الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، اهتمامًا كبيرًا لخدمة المنظومة الطبية، بهدف امتلاك مصر القدرة على الاكتفاء الذاتى فى هذا المجال الحيوى الذى يرتبط بشكل مباشر بصحة وسلامة المواطنين.

وناشد دكتور محمد نادى وكيل وزارة الصحة المواطنين، فوق سن 18 عاماً، بالتوجه، لبنك الدم، والمشاركة الفعالة فى المشروع القومى للتبرع بالبلازما، كمتبرعين دائمين بالبلازما دوريا كل أسبوعين، وفقاً لإرشادات وزارة الصحة، مؤكداً أن التبرع بالبلازما، يعد من أهم وأرقى المشاركات المجتمعية والإنسانية، لتوفير الأدوية المشتقة من البلازما، لإنقاذ حياة المرضى.

من جانبه أوضح الدكتور أحمد أبو القاسم، مدير المركز الإقليمى للدم، أن المشروع يضم 14 جهاز لفصل وتجميع البلازما، من المتبرعين الشرفيين، مؤكداً أن التبرع بالبلازما له فوائد عديدة للمتبرع أهمها تنشيط النخاع العظمى لإنتاج خلايا دم جديدة، وتنشيط أجهزة الجسم المسؤولة عن تجديد بروتينات البلازما، بالإضافة إلى إجراء فحص دورى بالمجان للمتبرع، يشمل جميع الأمراض والفيروسات، للاطمئنان على صحته، مؤكداً أن المتبرع لا يتحمل أية أعباء مادية.