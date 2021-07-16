بدء فعاليات المشروع القومى لتجميع البلازما بالمركز الإقليمى للدم بالمنيا

أعلن اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، عن بدء فعاليات المشروع القومي، لتجميع البلازما، بالمركز الإقليمى للدم بالمنيا، والذى يعتبر الأول على شمال الصعيد ضمن 6 مراكز تم اختيارهم لتجميع البلازما على مستوى الجمهورية، بطاقة 14 جهاز لفصل وتجميع البلازما، والذى سيساعد فى إنقاذ العديد من حياة المرضي.
أكد المحافظ أن المشروع القومى لتجميع البلازما وتصنيع مشتقاتها، يأتى ضمن الإنجازات والتكليفات الرئاسية التى يوليها الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، اهتمامًا كبيرًا لخدمة المنظومة الطبية، بهدف امتلاك مصر القدرة على الاكتفاء الذاتى فى هذا المجال الحيوى الذى يرتبط بشكل مباشر بصحة وسلامة المواطنين.
وناشد دكتور محمد نادى وكيل وزارة الصحة المواطنين، فوق سن 18 عاماً، بالتوجه، لبنك الدم، والمشاركة الفعالة فى المشروع القومى للتبرع بالبلازما، كمتبرعين دائمين بالبلازما دوريا كل أسبوعين، وفقاً لإرشادات وزارة الصحة، مؤكداً أن التبرع بالبلازما، يعد من أهم وأرقى المشاركات المجتمعية والإنسانية، لتوفير الأدوية المشتقة من البلازما، لإنقاذ حياة المرضى.
من جانبه أوضح الدكتور أحمد أبو القاسم، مدير المركز الإقليمى للدم، أن المشروع يضم 14 جهاز لفصل وتجميع البلازما، من المتبرعين الشرفيين، مؤكداً أن التبرع بالبلازما له فوائد عديدة للمتبرع أهمها تنشيط النخاع العظمى لإنتاج خلايا دم جديدة، وتنشيط أجهزة الجسم المسؤولة عن تجديد بروتينات البلازما، بالإضافة إلى إجراء فحص دورى بالمجان للمتبرع، يشمل جميع الأمراض والفيروسات، للاطمئنان على صحته، مؤكداً أن المتبرع لا يتحمل أية أعباء مادية.
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