بايدن: يجب عدم السماح لروسيا باستخدم الطاقة كسلاح ضد جيرانها

كتب وكالات

قال الرئيس الأمريكى جو بايدن، إنه أعرب عن مخاوفه للمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، بشأن خط الغاز الروسى "نورد ستريم 2" بعد اجتماع معها فى البيت الأبيض، بحسب " الشرق بلومبرج" .

وقال بايدن للصحفيين إنه وميركل متحدان فى اعتقادهما أنه "لا ينبغى لروسيا استخدام الطاقة كسلاح ضد جيرانها".

والتقى الرئيس الأمريكى جو بايدن المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل فى المكتب البيضاوى، ووصفت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل زيارتها إلى واشنطن بأنها "فرصة جيدة لمناقشة العلاقة الألمانية الأمريكية والتحديات الجيوسياسية" الراهنة.

جاء ذلك فى تصريح مقتضب لميركل من المكتب البيضاوى وهى أول زعيمة أوروبية يتم استقبالها فى البيت الأبيض بعد انتخاب الرئيس جو بايدن.

وخلال استقبالها أشاد بايدن بالمستشارة التى وصفها بـ"صديقة للولايات المتحدة"، وقال إن "ميركل زارت هذا المكان مرارا".

وكانت ميركل بدأت يومها إلى مائدة فطور فى مقر نائبة الرئيس كامالا هاريس التى وصفت ضيفتها بـ"الاستثنائية".