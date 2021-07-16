اليوم السابع
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الجمعة، 16 يوليه 2021 04:54 م
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انتشال جثتين لشقيقين لقيا مصرعهما غرقا بنهر النيل فى الجيزة

الجمعة، 16 يوليه 2021 04:28 م
انتشال جثتين لشقيقين لقيا مصرعهما غرقا بنهر النيل فى الجيزة غرق - أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف

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انتشل رجال الإنقاذ النهري، جثتين لشقيقان لقيا مصرعهما غرقا خلال السباحة بنهر النيل فى الجيزة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وأخطرت النيابة للتحقيق.

تلقت غرفة النجدة، بمديرية أمن الجيزة، بلاغا يفيد غرق شخصين بنهر النيل، في منطقة جزيرة الدهب، انتقل رجال الإنقاذ النهري لمحل الواقعة، وتبين أن شاب وشقيقه "طفل" لقيا مصرعهما غرقا خلال السباحة بنهر النيل.

تم الاستعانة برجال الإنقاذ النهري لانتشال الجثتين، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، تمهيدا لإخطار النيابة المختصة للتحقيق.

 

 


غرق شقيقين

غرق شاب

غرق طفل

جزيرة الدهب

امن الجيزة

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