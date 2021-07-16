انتشال جثتين لشقيقين لقيا مصرعهما غرقا بنهر النيل فى الجيزة

كتب بهجت أبو ضيف

انتشل رجال الإنقاذ النهري، جثتين لشقيقان لقيا مصرعهما غرقا خلال السباحة بنهر النيل فى الجيزة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وأخطرت النيابة للتحقيق.

تلقت غرفة النجدة، بمديرية أمن الجيزة، بلاغا يفيد غرق شخصين بنهر النيل، في منطقة جزيرة الدهب، انتقل رجال الإنقاذ النهري لمحل الواقعة، وتبين أن شاب وشقيقه "طفل" لقيا مصرعهما غرقا خلال السباحة بنهر النيل.

تم الاستعانة برجال الإنقاذ النهري لانتشال الجثتين، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، تمهيدا لإخطار النيابة المختصة للتحقيق.