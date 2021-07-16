وأضاف بلينكن: من الضروري تشكيل حكومة ملتزمة وقادرة على تنفيذ الإصلاحات ذات الأولوية الآن، مؤكدا أن ضرورة بدء الحكومة أيضًا في التحضير للانتخابات البرلمانية لعام 2022، والتي يجب أن تتسم بالحرية والعدالة على أن تٌجرى في موعدها المحدد.


وتابع وزير الخارجية الأمريكي قائلا إن الطبقة السياسية في لبنان أهدرت الشهور التسعة الماضية، بينما يتهاوى الاقتصاد اللبناني، معتبرا أن إعلان سعد الحريري استقالته من منصبه كرئيس وزراء لبنان يعد بمثابة تدهور آخر "مخيب للآمال" للشعب اللبناني.