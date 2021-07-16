النيابة تبدأ التحقيق مع السائق المتهم بالتعدى على معاق بشبين الكوم

المنوفية - محمد فتحى

بدأت منذ قليل النيابة العامة بشبين الكوم بمحافظة المنوفية، برئاسة المستشار أحمد البنا رئيس النيابة العامة، وتحت إشراف المستشار الدكتور سالم حجازى المحامى العام لنيابات المنوفية، والمستشار علاء بسيونى رئيس النيابة الكلية، التحقيق مع السائق المتهم بالتعدى على طفل معاق يتيم من أبناء جمعية للأيتام، بطريقة وحشية داخل أحد الحمامات، الأمر الذى تسبب فى إصابة الطفل بجروح ونزيف من الفم والأنف.

وتمكنت مباحث قسم شبين الكوم بمحافظة المنوفية، من إلقاء القبض على السائق المتهم بالتعدى على طفل معاق يتيم من أبناء الجمعية، بطريقة وحشية داخل أحد الحمامات، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

وكانت جمعية للأيتام بمدينة شبين الكوم بمحافظة المنوفية، قد شهدت واقعة اعتداء أحد الموظفين على طفل معاق يتيم من أبناء الجمعية، بطريقة وحشية داخل أحد الحمامات، وتبين من كاميرات المراقبة داخل الجمعية تفاصيل الاعتداء على المعاق بطريقة وحشية لمدة دقيقيتن، وأثناء محاولة موظف آخر تنظيف وجهه من الدماء، عاد من جديد الموظف الذى اعتدى عليه لاستكمال ضربه .

ومن جانبه، أكد الدكتور إمام فوزى وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بمحافظة المنوفية، لـ"اليوم السابع"، أن واقعة التعدى صحيحة وتم على إثرها تحرير محضر شرطة بالواقعة، ونقل المتسبب إلى المخازن لكى لا يتعامل المعاقين نهائيا.