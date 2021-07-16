المصريون بالخارج يعلنون دعمهم للمشروع القومى لتطوير الريف المصرى "حياة كريمة"

كتب محمود راغب

أشاد عادل حنفي، نائب رئيس الاتحاد العام للمصريين في الخارج والمتحدث الرسمي في السعودية بالمشروع القومي لتطوير الريف المصري"حياة كريمة" التي أطلقها الرئيس السيسي في 2019 و التي جرى الإحتفال بها مساء الخميس، بحضور الرئيس عبد الفتاح وعددا كبير من المواطنين باستاد القاهرة.



وأكد "حنفي" في بيان له أن المبادرة الرئاسية تعد خطوة غير مسبوقة في تاريخ مصرالحديث للعمل على تطوير شامل لكافة نواحي الحياة بالريف المصري بهدف تحسين جودة حياة المواطنين، موضحا أن المبادرة لا تنعكس فقط على حياة المواطن وإنما تشمل عمليات الاستفادة للقطاع الصناعي من خلال توفير مستلزمات المبادرة.



وأوضح أن مبادرة دعم الإتحاد العام للمصريين بالخارج للمبادرة الرئاسية هي أول مبادرة يقوم بها المصريون بالخارج إيمانا من الاتحاد بأهمية دعم المشروع القومي لتطوير قرى الريف المصري، تعزيزا لدور الدولة في الارتقاء بمستوى الخدمات اليومية المقدمة للمواطنين، وتوفير جميع الخدمات الأساسية، من فرص عمل، وتعزيز القدرة الإنتاجية؛ والتركيز على بناء الإنسان المصري وتشجيع مشاركة المجتمعات المحلية، وإعلاء قيمة الوطن.



وتابع أنه تأكيدًا على مساندة الاتحاد للمبادرة نعلن عن المشاركة بالتبرع لصالح المبادرة دعما لما تقوم به الدولة من خطوات لتوفير حياة كريمة للمواطنين، من خلال دعم المبادرة الرئاسية بالتبرع على حساب المؤسسة في البنوك الآتية:



- البنك الأهلي الكويتي حساب رقم 71616862.



- بنك مصر حساب رقم 11601990000007953.



- البنك الأهلي المصري حساب رقم 10030712639560010124.



- البنك العربي الأفريقي الدولي حساب رقم 110453395.



- بنك أبوظبي التجاري حساب رقم 11274528100101016.



- البنك التجاري الدولي حساب رقم 1000471707587.



- بنك الإسكندرية حساب رقم 105082011001.

