المساجد تستعد لصلاة عيد الأضحى.. الأوقاف تعلن إقامة الصلاة فى مساجد الجمعة بالمحافظات.. الأقصر: 1300 مسجد للصلاة.. وتخصيص 600 جامع بشمال سيناء.. و58 مسجدا ببورسعيد.. و7558 بالشرقية.. و3200 بالغربية

المحافظات – أحمد مرعى – عادل ضرة - محمد حسين – عماد عرفه - إيمان مهنى – محمد عزام

أيام معدودة باتت تفصلنا عن عيد الأضحى المبارك، حيث تكون وقفة عرفات لعام 1442 هجريا فلكيا يوم الإثنين المقبل 19 يوليو، ويكون عيد الأضحى، يوم الثلاثاء 20 يوليو، حيث تستعد مديريات الأوقاف فى محافظات مصر المختلفة، لتجهيز المساجد المخصصة لصلاة عيد الأضحى المبارك، حيث قررت وزارة الأوقاف إقامة صلاة عيد الأضحى المبارك، فى المساجد الكبرى التى يقام بها صلاة الجمعة.

ويوضح "اليوم السابع" فى النقاط التالية ضوابط صلاة عيد الأضحى كالتالى:- (صلاة العيد فى المساجد الكبرى التى تقام بها صلاة الجمعة فقط، وعدم السماح بأداء صلاة العيد فى الساحات أو خلافه غير المساجد المحددة، وارتداء المصلين للكمامة قبل دخول المسجد، واصطحاب المصلى الشخصي، ومراعاة علامات التباعد الاجتماعى وعدم فتح دورات المياه، وفتح المسجد قبل الصلاة بـ 10 دقائق وغلقه بعدها بـ 10 دقائق، ولا تزيد مدة التكبير عن 7 دقائق ولا تزيد مدة الخطبة عن 10 دقائق كالجمعة، ولا يتم فتح مصليات السيدات إلا تحت إشراف واعظة أو مشرفة معتمدة من المديرية التابع لها المسجد، وعدم السماح باصطحاب الأطفال أو أى أطعمة أو مشروبات أيا كان نوعها على الإطلاق بمصليات السيدات أو أماكن صلاة الرجال).

ففى محافظة الأقصر، أعلن سيد محمد عبد الدايم، وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة الأقصر، أنه تم إنهاء خطة استعدادات مديرية أوقاف الأقصر الخاصة بعيد الأضحى المبارك لعام 1442 هـ / 2021 م، وذلك فى إطار الدور الدينى والوطنى والاجتماعي لوزارة الأوقاف ، وتحت رعاية الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، ورئيس المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية ، وبمناسبة قرب حلول عيد الأضحى المبارك.

وأضاف وكيل أوقاف الأقصر، فى بيان صحفى، أنه تشمل خطة التجهيزات لعيد الأضحى المبارك، تشكيل غرفة عمليات بالمديرية والإدارات التابعة لها، وذلك لمتابعة استعدادات المديرية لعيد الأضحى وصلاته، وعقد اجتماع مع قيادات الدعوة بالمديرية والإدارات الفرعية التابعة لها، وذلك بهدف التنسيق والمتابعة، وكذلك تكثيف أعمال التطهير والتعقيم بالمساجد والزوايا خلال الفترة المقبلة.

وأوضح سيد محمد عبد الدايم، أنه تم تحديد المساجد التى سوف تقام بها صلاة عيد الأضحى المبارك، والتى تصل لحوالى 1300 مسجد على مستوى محافظة الأقصر وهى التى تقام بها صلاة الجمعة، بجانب التنسيق مع جميع الجهات ذات الإختصاص بمحافظة الأقصر بشأن عيد الأضحى المبارك وصلاته، وذلك حتى تسير الأمور نحو الأفضل فى هذه الأيام الطيبة، بجانب مناقشة الموقف التنفيذى لمشروع بيع صكوك الأضاحى بالمديرية.

وفى شمال سيناء خصصت مديرية أوقاف شمال سيناء، 600 مسجد على مستوى المحافظة لإقامة صلاة عيد الأضحى، وقال الشيخ إبراهيم جمعة إبراهيم، مدير عام مديرية أوقاف شمال سيناء، إن هذه المساجد هى من أكبر مساجد المحافظة التى ستقام فيها صلاة العيد مع اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية من حيث التباعد بين المصلين ودخول المسجد بالكمامات الواقية وإحضار المصلى الشخصية.

وأضاف أنه سيتم الالتزام بتعليمات وزارة الأوقاف فى كل مسجد من حيث مواعيد إقامة الصلاة وعدم الصلاة فى الساحات أو الأماكن الفضاء، وفتح المساجد للصلاة قبلها بـ10 دقائق وإغلاقها بعد الصلاة بـ10 دقائق، وقال إن كافة الإجراءات تخضع لإشراف المديرية أو الإدارة التابع لها المسجد.

وفى بورسعيد شدد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، على مديرية الأوقاف، التأكيد على أئمة المساجد بضرورة التزام المصلين بالإجراءات الاحترازية والوقائية التى أصدرتها لجنة إدارة أزمة فيروس كورونا برئاسة رئيس مجلس الوزراء، والخاصة بصلاة عيد الأضحى المبارك، وعدم اصطحاب الأطفال، خلال إقامة شعائر صلاة العيد وغلق مصلى النساء والتعامل معها مثل صلاة الجمعة، وبنفس الإجراءات الاحترازية المتبعة فى هذا الشأن.

وأعلن محافظ بورسعيد، إقامة صلاة العيد فى 58 مسجدا بمختلف أحياء المحافظة وهى المساجد الكبرى بالمحافظة، ووجه المحافظ بالقيام بأعمال تطهير وتعقيم ونظافة المساجد المعدة للصلاة وتقديم النصح للمواطنين عبر الأئمة والخطباء ومواقع التواصل الاجتماعى بعدم الذبح بالشوارع والطرقات والتوجه إلى منطقة مجازر بورسعيد بالقابوطى الجديد.

وفى الشرقية أعلنت مديرية الأوقاف بالشرقية، رفع درجة الاستعدادات لصلاة عيد الأضحى المبارك، والتشديد على تطبيق الإجراءات الاحترازية، والالتزام بالوقت المحدد للخطبة، حيث عقد الشيخ مجدى بدران وكيل وزارة الأوقاف بالشرقية، اجتماعا موسعا مع مديرى الإدارات الفرعية ، شدد فيه على الالتزام التام بمواعيد العمل وإنجاز العمل على أكمل وجه ، وزياده الالتزام والانضباط فى العمل بالإدارات والتواجد الفعلى بالإدارة سواء من رؤساء أقسام أو إداريين.

كما حددت مديرية الأوقاف بمحافظة الشرقية 7558 مسجدا لإداء صلاة عيد الفطر المبارك، وخصص لكل واحد إمام وخطيب ومدرس أو خطيب مكافأة معتمد من المديرية، ومن المقرر أن يلقى خطبة العيد بمسجد الفتح المسجد الأول بالمحافظة، الدكتور محمد حامد وكيل المديرية، ويؤدى فيه الصلاة الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية والقيادات التنفيذية والأمنية.

وفى الغربية أكدت مديرية الأوقاف بالغربية، الانتهاء من الاستعدادات الخاصة، بإقامة صلاة عيد الفطر المبارك، اليوم الخميس، بالمساجد الكبرى المخصصة بمراكز ومدن المحافظة، وتشكيل لجنة موسعة من المديرية لمتابعة صلاة عيد الفطر ورصد أى مخالفات فى هذا الشأن مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وأشارت المديرية إلى أن عدد المساجد التى تستقبل المصلين لأداء صلاة العيد 3200 مسجد على مستوى المحافظة، وأن كل مسجد من هذه المساجد يوجد به إمام وعامل، وذلك للوقوف على ضبط وتنظيم دخول وخروج المصلين.

وفى البحر الأحمر، قال الدكتور محمود الشيمي، مدير مديرية أوقاف البحر الأحمر، إنه تم تحديد 215 مسجدا من المساجد الكبرى لإقامة صلاة العيد بها بمدن محافطة البحر الأحمر السبعة.

وأضاف وكيل وزارة الأوقاف بالبحر الأحمر فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أن فى مدينة الغردقة تم تخصيص 105 مساجد لصلاة العيد، و18 مسجدا برأس غارب، كما تم تحديد 30 مسجدا بسفاجا، وكذلك تحديد 41 بمدينة القصير، و10 بمرسى علم، و11 بالشلاتين، و8 مساجد بحلايب .

وأكد وكيل وزارة الأوقاف، أن تم إخطار الأئمة لتعليمات الوزارة بتطبيق الاجراءات الاحترازية المختلفة، منها فتح المساجد قبل التكبير ب 10 دقايق والتكبير لمدة 7 دقايق والخطبة 10 دقائق والالتزام بالتباعد الاجتماعى وكذلك ارتداء الكمامة وتطبيق الاجراءات الاحترازية داخل المساجد من رش وتعقيمها تنفيذًا لتعليمات الدكتور محمد مختار جمعة وزير الاوقاف.

وكان الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، أعلن إقامة صلاة عيد الأضحى المبارك بجميع المساجد التى تقام بها الجمعة فقط، دون إقامتها فى الساحات، مضيفا فى مقطع فيديو عبر قناته الرسمية على "يوتيوب"، :"مع عدم السماح بإقامة صلاة العيد لا فى الزوايا ولا المصليات ولا المساجد التى لا تقام بها الجمعة ولا فى الشوارع ولا الساحات ولا فى الطرقات ولا الشوارع".

وشدد وزير الأوقاف على الالتزام بكافة الضوابط والإجراءات الاحترازية والوقائية التى يتم الالتزام بها فى صلاة الجمعة وسائر الصلوات من اصطحاب المصلى وارتداء الكمامة وإجراءات التباعد الاجتماعى.