اليوم السابع
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المرور: حواجز حديدية وخدمات بمحيط أعمال تطوير مجمع محاكم الجلاء بالأزبكية

الجمعة، 16 يوليه 2021 04:00 ص
المرور: حواجز حديدية وخدمات بمحيط أعمال تطوير مجمع محاكم الجلاء بالأزبكية حواجز حديدية - أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد

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وضعت الإدارة العامة لمرور القاهرة، حواجز حديدية لفصل حركة السيارات عن الشارع الخلفى لمجمع محاكم الجلاء بمنطقة الأزبكية بعدما تم غلقه بسبب أعمال تطوير، حيث تستغرق الأعمال 3 أشهر، وسط تواجد الخدمات المرورية لمتابعة حركة السيارات.

وتقوم الإدارة العامة لمرور القاهرة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أى كثافات مرورية متوقعة، وتسيير حركة المرور، لتنفيذ أعمال الغلق الكلى للشارع الخلفى لمجمع محاكم الجلاء "امتداد شارع الترعة البولاقية" والذى يربط بين شارعى (شنن، والجلاء)، وذلك ضمن أعمال تطوير مجمع محاكم الجلاء، حيث سيتم تنفيذ الأعمال لمدة ثلاثة أشهر.

ومن جانبها، قامت الإدارة العامة لمرور القاهرة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة والتنسيق مع الجهة المنفذة لوضع المساعدات الفنية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسلامة المواطنين.


إدارة المرور

مجمع محاكم الجلاء

اخبار عاجلة

مساعدات فنية

خدمات مرورية

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