الكهرباء: جودة النقل والإنتاج أصبحت جيدة بنسبة 100% بعد تطوير الشبكة

كتبت رحمة رمضان

أكد الدكتور أيمن حمزة المتحدث باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أن جودة شبكات إنتاج ونقل الكهرباء أصبحت بجودة عالية بنسبة 100% بجميع أنحاء الجمهورية، مؤكدا أن التطوير الذى حدث بشبكات الإنتاج و النقل يعادل ضعف الشبكات التى كانت موجودة خلال الـ50 عاما الماضية.



وأضاف حمزة فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أنه بالنسبة لشبكات التوزيع مازال هناك بعض المشاكل الفنية ولكنها أصبحت محدودة جدا وغير ملموسة، لافتا إلى أنه جارى الانتهاء من أعمال التطوير لشبكات توزيع الكهرباء لتحسين مستوى الخدمة المقدمة للمواطن.



وقال المتحدث باسم وزارة الكهرباء إن الوزارة تستهدف أن تكون الخدمة التى تصل لجميع المواطنين بجميع انحاء الجمهورية بأعلى جودة و خدمة مميزة ، موكداً أن الوزارة تولى اهتمام طبير لتطوير شبكات توزيع الكهرباء بمحافظات الصعيد و سيناء بشكل خاص.



وتابع أن الوزارة قامت بأعمال تطوير بشبكة توزيع الكهرباء بمحافظة شمال سيناء لرفع كفاءة الشبكة الكهربائية وتحسين مستوى الأداء وذلك لضمان استقرار واستمرار التغذية الكهربائية لأهالى شمال سيناء.