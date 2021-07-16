الكشف على 1042 بقافلة طبية مجانية بقرية أبو مناع فى قنا ضمن "حياة كريمة "

قنا _ فريق المحافظات

نظمت مديرية الصحة والسكان بمحافظة قنا، قافلة طبية مجانية بقرية أبو مناع قبلى التابعة لمركز دشنا، ضمن فعاليات القوافل الطبية التى تنظمها وزارة الصحة والسكان فى جميع التخصصات بالقرى والنجوع الأكثر احتياجاً لتحسين مستوى الخدمات الطبية، وذلك فى إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" وسط تنفيذ حزمة من الإجراءات الوقائية والاحترازية للحماية من العدوى بفيروس كورونا المستجد .

أوضح اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، أن القافلة نجحت فى توقيع الكشف الطبى على عدد 1042 مواطنا فى 7 تخصصات طبية بواقع، 302 حالة رمد، 206 حالة أمراض باطنه ، 196 حالة طب أطفال، 171 حالة أمراض جلدية وتناسلية، 67 حالة جراحة ، 52 حالة أمراض نساء وتوليد، 48 حالة تنظيم الأسرة"، فضلا عن إجراء فحوصات معملية لعدد 46 حالة، مشيرا إلى أن هذه القافلة تأتى انطلاقا من حرص الدولة المصرية المستمر على تقديم الرعاية الطبية اللازمة للأسر الأولى بالرعاية من خلال القوافل الطبية المجهزة بأحدث الإمكانيات والكوادر الطبية .

ومن جانبه قال الدكتور راجى تاوضروس، وكيل وزارة الصحة والسكان بقنا، إنه إلى جانب ما تقدمه القافلة الطبية من خدمات طبية وخدمات الأشعة والتحاليل، ووجود صيدلية يتوافر بها جميع الأدوية وتحويل الحالات التى تحتاج إلى إجراء عمليات جراحية إلى المستشفيات التابعة للوزارة ، فإن القافلة تقوم أيضا بخدمات التوعية ، حيث جرى عقد ندوتين لتوعية الأهالى بالصحة الإنجابية، وضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية الخاصة بمواجهة فيروس كورونا المستجد حضرهما 96 مواطنا وسط تطبيق قواعد التباعد الاجتماعى.