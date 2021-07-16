اليوم السابع
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القبض على موظف بجمعية للأيتام تعدى على معاق بالضرب داخل حمام بالمنوفية

الجمعة، 16 يوليه 2021 09:12 م
القبض على موظف بجمعية للأيتام تعدى على معاق بالضرب داخل حمام بالمنوفية واقعة الاعتداء على المعاق
المنوفية - محمد فتحى

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تمكنت مباحث قسم شبين الكوم بمحافظة المنوفية، من إلقاء القبض على السائق المتهم بالتعدى علي طفل معاق يتيم من أبناء الجمعية، بطريقة وحشية داخل أحد الحمامات، الأمر الذى تسبب فى إصابة الطفل بجروح ونزيف من الفم والأنف، تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

وكانت جمعية للأيتام بمدينة شبين الكوم بمحافظة المنوفية، قد شهدت واقعة اعتداء أحد الموظفين علي طفل معاق يتيم من أبناء الجمعية، بطريقة وحشية داخل أحد الحمامات.

وتبين من كاميرات المراقبة داخل الجمعية تفاصيل الاعتداء على المعاق بطريقة وحشية لمدة دقيقيتن، وأثناء محاولة موظف آخر تنظيف وجهه من الدماء، عاد من جديد الموظف الذى اعتدى عليه لاستكمال ضربه .

ومن جانبه، أكد الدكتور إمام فوزى وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بمحافظة المنوفية، لـ"اليوم السابع"، أن واقعة التعدى صحيحة وتم على إثرها تحرير محضر شرطة بالواقعة، ونقل المتسبب إلى المخازن لكى لا يتعامل المعاقين نهائيا.

 

 


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