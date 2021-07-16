اليوم السابع
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القبض على شخص قتل صاحب سوبر ماركت بـ"مفك" فى حلوان

الجمعة، 16 يوليه 2021 09:37 ص
القبض على شخص قتل صاحب سوبر ماركت بـ"مفك" فى حلوان متهم - ارشيفية
كتب عبد الرحمن سيد

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تمكن رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، من القبض على شخص لقيامه بقتل صاحب سوبر ماركت فى منطقة حلوان ، بعدما تعدى عليه بمفك بسبب خلاف على شراء بعض المستلزمات منه ، وحرر محضر بالواقعة.

تلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغا من احدى المستشفيات باستقبالها صاحب سوبر ماركت متوفى نتيجة لاصابته بعدة طعنات، وعلى الفور انتقل رجال المباحث الى المكان ، وتمكنوا من القبض على المتهم، واعترف بارتكابه للواقعة وتم تحريز الأداة المستخدمة فى الحادث، وتمت إحالته للنيابة التى تولت التحقيق فى الواقعة.

 

 

 

 

 


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