القبض على شخص قتل صاحب سوبر ماركت بـ"مفك" فى حلوان

كتب عبد الرحمن سيد

تمكن رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، من القبض على شخص لقيامه بقتل صاحب سوبر ماركت فى منطقة حلوان ، بعدما تعدى عليه بمفك بسبب خلاف على شراء بعض المستلزمات منه ، وحرر محضر بالواقعة.

تلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغا من احدى المستشفيات باستقبالها صاحب سوبر ماركت متوفى نتيجة لاصابته بعدة طعنات، وعلى الفور انتقل رجال المباحث الى المكان ، وتمكنوا من القبض على المتهم، واعترف بارتكابه للواقعة وتم تحريز الأداة المستخدمة فى الحادث، وتمت إحالته للنيابة التى تولت التحقيق فى الواقعة.