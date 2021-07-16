"القابضة للمياه": دورة تدريبية عن مخاطر التعامل مع الأماكن المغلقة والضيقة

كتب أحمد حسن

أكد المهندس ممدوح رسلان رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي ، أهمية الالتزام بمهمات السلامة والصحة المهنية والإجراءات الاحترازية فى مواقع العمل، حفاظا على العاملين باعتبارهم أهم موارد الشركة، وضرورة تدريبهم وتوعيتهم بمخاطر بيئة العمل وكيفية التعامل معها.

وفى هذا السياق، نظمت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي دورة تدريبية عن مخاطر التعامل مع الأماكن الضيقة والمحصورة بمطروح، بمشاركة 12 شركة من الشركات التابعة، ضمن سلسلة من الدورات فى مجال السلامة والصحة المهنية.

وقال العميد عمرو الشيخ مديرعام السلامة والصحة المهنية بالشركة، أن الدورة التدريبية شملت سيناريوهات عملية عن كيفية دخول الأماكن والمخاطر الموجودة بها، وآليات التعامل مع أى خطر محتمل.

وأضاف أن خطط السلامة والصحة المهنية تتضمن توعية العاملين وتدريبهم على التعامل مع مخاطر مثل تسرب الكلور وكيفية احتوائه فى أقل مدة زمنية.

وقال محمد مصطفى مدير الأزمات بالشركة القابضة، أن إجراءات التعامل مع الأماكن المحصورة تشمل: (تأمين موقع العمل - وضع اللوحات التحذيرية والحواجز قبل البدء بالعمل - إتباع دليل التحكم المرورى - ارتداء مهمات الوقاية الشخصية - ارتداء أجهزة التنفس حال وجود غازات فى الموقع كمطابق الصرف الصحى).

وتابع أن من الإجراءات: (تهوية المكان تهوية مناسبة، والتأكد من خلوه من الغازات الخطرة- أن يكون أحد العاملين خارج المكان المغلق لأجل الإنقاذ أو المساعدة- ارتداء العامل حزام الأمان وأن يكون موثقا برافعة من خارج المكان المغلق - تدوين قراءات نسبة الغازات وقتي الدخول والخروج).