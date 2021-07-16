العثور على غواصة سوفيتية مفقودة من الحرب العالمية الثانية فى خليج فنلندا.. فيديو

كتب محمد شعلان

تمكن فريق من الباحثين الروس من العثور على غواصة من طراز م-96 السوفيتية الغارقة من زمن الحرب العالمية الثانية، واكتشف الباحثين الغواصة النادرة بالصدفة أثناء عمليات استكشافية في خليج فنلندا، وتفقد الغطاسين الروس الغواصة المحطمة منذ الحرب العالمية الثانية في خليج فنلندا دون أخبار عنها طوال عشرات السنين، وفق ما نقلت روسيا اليوم.

وتبين أن الغواصة تحطمت في خليج نارفا عام 1944 وتم الإبلاغ عن فقدانها منذ ذلك الحين، ولكن لم يستطيع أحد الوصول إليها، حتى تمكن فريق من الباحثين الروس في الوصول إلى الغواصة وتفقدها والتأكد من أنها الغواصة الروسية المفقودة منذ الحرب العالمية الثانية.



الغواصة الروسية



داخل الغواصة



تفقد الغواصة

وبعد مرور العديد من السنوات على الحرب العالمية الثانية، مع هيمنة الطائرة B-17 على السماء فوق أوروبا التى مزقتها الحرب، ما زالت آثار هذه الحرب حية بيننا حتى الآن، حيث أصبح حطام إحدى الطائرات مصدر جذب للسياح، وهو الحطام الموجود على عمق 200 قدم أى ما يعادل 60.96 من سطح البحر الأدرياتيكى - وهو أحد فروع البحر المتوسط الذى يفصل شبه الجزيرة الإيطالية عن شبه جزيرة البلقان.

وأظهرت الصور الجديدة الملتقطة للطائرة، كيف أن قاذفة القنابل العملاقة المستخدمة فى الحرب العالمية الثانية، التى تحمل الرقم التسلسلي 44-6630، لا تزال واحدة من أفضل حطام الطائرات B-17 المحفوظة، وذلك وفقا لما نشرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية.

وأفادت الصحفية البريطانية، أن الطائرة من صنع شركة بوينج وكانت في مهمة قصف على فيينا كجزء من حملة الحلفاء لتحرير أوروبا من النازيين عندما قامت برحلتها الأخيرة المصيرية في 6 نوفمبر 1944.