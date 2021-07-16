الصحة تكشف فوائد التبرع بالبلازما ضمن مبادرة الرئيس لتصنيع مشتقاتها

كتب وليد عبد السلام

أكدت وزارة الصحة والسكان أن التبرع بالبلازما أسمى تعبير عن المشاركة المجتمعية والإنسانية لتوفير الأدوية المشتقة من البلازما لإنقاذ حياة المرضى، مشيرة إلى أن التبرع بالبلازما له فوائد عديدة للمتبرع.

وقالت وزارة الصحة والسكان إن فوائد التبرع بالبلازما أهمها تنشيط النخاع العظمي لإنتاج خلايا دم جديدة، وتنشيط أجهزة الجسم المسئولة عن تجديد بروتينات البلازما، بالإضافة إلى إجراء فحص دورى بالمجان للمتبرع يشمل جميع الأمراض والفيروسات، للاطمئنان على صحته.

وقالت إن المتبرع لا يتحمل أية أعباء مادية، حيث يتم تعويضه عن الفترة التى يستغرقها للتبرع، بالإضافة إلى تكاليف الانتقال للمركز.

يذكر أنه يوجد 6 مراكز لتجميع البلازما بـ 5 محافظات على مستوى الجمهورية لاستقبال المتبرعين، وهى: مركز الدكتور إيهاب سراج الدين لخدمات نقل الدم وتجميع البلازما بالعجوزة محافظة الجيزة، والمركز الإقليمى لنقل الدم بمدينة دار السلام، والمركز الإقليمى لنقل الدم وتجميع البلازما بالعباسية محافظة القاهرة، بالإضافة إلى المركز الإقليمى الإقليمى لنقل الدم بمحافظة الإسكندرية، والمركز الإقليمى لنقل الدم بمدينة طنطا محافظة الغربية، والمركز الإقليمي لنقل الدم بمحافظة المنيا.

ودعت الوزارة المواطنين فوق سن 18 عامًا بالمشاركة الفعالة في المشروع القومي للتبرع بالبلازما كمتبرعين دائمين بالبلازما دوريًا كل أسبوعين، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.