اليوم السابع
Ads
الجمعة، 16 يوليه 2021 03:47 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

الصحة: الوقفة وأول أيام عيد الأضحى إجازة بمراكز تطعيمات لقاح كورونا

الجمعة، 16 يوليه 2021 02:35 م
الصحة: الوقفة وأول أيام عيد الأضحى إجازة بمراكز تطعيمات لقاح كورونا تطعيم المواطنين بلقاح كورونا
كتب وليد عبد السلام

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أعلنت وزارة الصحة والسكان أنه تقرر أن يكون يومى الوقفة وأول أيام عيد الأصحى المبارك إجازة بجميع مراكز تطعيمات لقاح كورونا بالجمهورية علي أن يتم استئناف العمل من ثانى أيام العيد من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء .
 
وأوضحت وزارة الصحة والسكان، أنه سيتم استئناف العمل على الفور والاستمرار في تطعيم المواطنين وتلقيحهم ضد فيروس كورونا ثاني أيام العيد بجميع المراكز الصحية، مشيرا إلى أن تلقيح المواطنين مستمرا حتى الآن داخل المراكز التي تم تخصيصها لذلك. 
 
وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.
 

الصحة

كورونا

لقاح كورونا

المحافظات

الجمهورية

تطعيم المواطنين بلقاح كورونا

عيد الاضحى

اجازه عيد الاضحى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

اعرف عناوين مراكز تلقى لقاح كورونا على مستوى الجمهورية ومواعيد العمل

الجمعة، 16 يوليه 2021 10:00 ص

8206 مواطنين بشمال سيناء تلقوا لقاح كورونا

الجمعة، 16 يوليه 2021 04:00 ص

موريتانيا تعلن تلقى 171840 شخصًا الجرعة الأولى من لقاح كورونا

الجمعة، 16 يوليه 2021 02:00 ص

مكالمة تجمع طبيب الزمالك بـ"الننى" بسبب لقاح كورونا وطريقة تعامل أرسنال

الخميس، 15 يوليه 2021 09:07 م

"دور ريادى".. شاهد ماذا قالت ممثلة الصحة العالمية عن تعبئة مصر لقاح كورونا

الخميس، 15 يوليه 2021 05:39 م

عميد معهد الأورام: يمكن لمرضى السرطان الحصول على لقاح كورونا ولكن بشروط

الخميس، 15 يوليه 2021 05:23 م



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة