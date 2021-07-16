اليوم السابع
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الجمعة، 16 يوليه 2021 03:12 ص
أكرم القصاص
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الشرطة التونسية تضبط سيدة فى مطار قرطاج بحوزتها مسدس و14 رصاصة

الجمعة، 16 يوليه 2021 03:00 ص
الشرطة التونسية تضبط سيدة فى مطار قرطاج بحوزتها مسدس و14 رصاصة مسدس _ صورة أرشيفية
كتب وكالات

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ضبطت الوحدات الأمنية فى تونس، امرأة تونسية الجنسية فى مطار قرطاج بحوزتها مسدس و14 رصاصة، كانت قادمة من بلد أوروبى وبتفتيش أمتعتها تم حجز مسدس و14 طلقة من الذخيرة الحية، بحسب "روسيا اليوم".

 

وأكدت أنها حلت بتونس لقضاء عطلة عيد الأضحى مع عائلتها، وأضافت أن السلاح على ملك زوجها ولم تنتبه لوجوده داخل حقيبة سفرها لأنها قامت بإخفائه منذ فترة طويلة بالحقيبة خوفا من أن يقع فى متناول أطفالها.

 

وصرحت بأن زوجها لا يستعمل هذا السلاح، نافية انتماءه إلى أى تنظيم إرهابى أو إجرامى داخل أو خارج تونس، وأذنت النيابة العمومية بالاحتفاظ بها وفتح تحقيق فى القضية.

 

 


تونس

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