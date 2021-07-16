اليوم السابع
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الجمعة، 16 يوليه 2021 09:49 ص
أكرم القصاص
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السفارة الفيتنامية في جنوب إفريقيا تدعو رعاياها إلى توخي الحذر

الجمعة، 16 يوليه 2021 09:16 ص
السفارة الفيتنامية في جنوب إفريقيا تدعو رعاياها إلى توخي الحذر جنوب أفريقيا
أ ش أ

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دعت السفارة الفيتنامية في جنوب إفريقيا رعاياها المقيمين أو الذين يعملون في البلاد إلى مراقبة الوضع عن كثب وعدم السفر إلى المناطق غير المستقرة في جنوب إفريقيا.
 
وجاءت هذه التحذيرات في ظل تعامل جنوب إفريقيا مع أعمال الشغب والنهب الجارية في محافظتي كوازولو ناتال وجوتنج وبعض المناطق المحلية الأخرى.
وحذرت السفارة رعاياها، حسبما أوردت وكالة الأنباء الفيتنامية (في إن إيه) اليوم الجمعة، من السفر ليلًا إذا لم تكن هناك حاجة إلى ذلك مع ضرورة العودة إلى المنزل قبل الساعة الثامنة مساء.
 
من جهته، طالب السفير الفيتنامي لدى جنوب إفريقيا هوانج فان لوي، وحدات السفارة بتعزيز إجراءاتها لضمان سلامة الأشخاص ومقر السفارة والسيارات والالتزام التام بتوجيهات السفارة فيما يخص السفر في ظل الوضع المعقد في جنوب إفريقيا.
 
وقالت الوزيرة القائمة بأعمال وزير شؤون الرئاسة في جنوب أفريقيا، خومبودزو نتشافيني، أمس الخميس، إنه تم اعتقال ألفين و203 أشخاص لنهب وتدمير ممتلكات في محافظتي كوازولو ناتال وجوتنج وتوفى 117 شخصًا إثر أعمال العنف أثناء الاضطرابات الجارية في البلاد.
 

فيتنام

جنوب أفريقيا

سفارة

شغب

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